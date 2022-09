Bart ist nicht gleich Bart: Über die besondere Bindung der Männer zu ihrem Gesichtshaar

Nur wachsen lassen wie Karl Marx – so funktioniert das nicht mehr. Mittlerweile gibt es Pflegeöle und Spezialshampoos für den Bart.

Die Fakten am Anfang: Die Geschichte zwischen dem Mann und seinem Bart ist eine schnöde hormonelle Angelegenheit. Dihydrotestosteron (DHT) – ein Metabolit von Testosteron – regt ab der Pubertät das männliche Haarwachstum an (des Brusthaars, Barthaars, vom Rücken schweigen wir). Und – alter Teufel, das Hormon – gleichzeitig ist Dihydrotestosteron auch noch schuld, dass das männliche Haupthaar so oft schwindet.

Aber gut, an diesem Samstag wird der Welttag des Barts gefeiert. Also: Hoch soll es leben, das DHT. Es lässt die Barthaare täglich um 0,3 bis 0,5 Millimeter wachsen. Was in Liebesbeziehungen zu diesem „Du kratzt“ führt. Leider lag bis zum Redaktionsschluss noch keine wissenschaftliche Studie vor, ob es ohne dieses „Du kratzt“ mehr Bartträger geben würde.

Mehr Bakterien im Bart als in einem Hundefell?

Wobei Bart früher, also zum Beispiel in den wilden Hippie-Jahren, einfacher gewesen sein muss. In alle Richtungen sprießen lassen und gut. Diese Sorte Vollbart heißt Revoluzzer-Bart, nach ihrem Urahn Karl Marx.

Heute hört man zum Beispiel, dass sich in einem Bart mehr Bakterien als im Hundefell breitmachen würden, wegen Essensresten und so. Aber dabei muss es sich um ein Gerücht handeln, wenn man die Anzahl an Ratgebern für die perfekte Bartpflege anschaut. Wobei klar ist, dass zwischen Bart und Bart Welten klaffen können. Nicht alles, was acht Zentimeter lang ist und sich Barthaar nennt, schmückt einen Hipster. Dafür geht man zum Bartprofi, also in den Barber-Shop, versorgt sich dort auch noch mit einem Pflegeöl für die Haut und einem Spezialshampoo für den Bart und fachsimpelt mit dem Barbier darüber, inwieweit der Piratensong-Klassiker „Alle die mit uns auf Kaperfahrt fahren, müssen Männer mit Bärten sein“ eine frühe Form von Jugendschutz war. Im Sinn von: Erst wer genügend Dihydrotestosteron produziert, darf mit.

