Welttag des Buches

Optik, Kritik, Genre: Warum entscheidet man sich für ein Buch?

Plus Wir haben uns in einer großen Münchner Buchhandlung umgehört, warum Menschen bestimmte Titel kaufen. Eine Begegnung mit Leseratten und ihren besonderen Vorlieben.

Von Laura Mielke

Unter Leserinnen und Lesern gibt es Dutzende verschiedene Typen. Die einen mögen dicke Wälzer, die anderen schreckt das eher ab. Manche halten die aktuelle Seite mit Eselsohren fest – für wieder andere ist das der größte Graus: Bloß keinen Knick im Buch! Aber wie wählen sie ihren Lesestoff aus? Über das Genre, eine Empfehlung oder die Optik? Zum Welttag des Buches haben wir uns in einem der größten bayerischen Buchläden umgehört, weshalb sich Leserinnen und Leser für bestimmte Bücher entscheiden, und dabei auch den ein oder anderen Spleen entdeckt. Ein Besuch bei Hugendubel am Münchner Stachus.

Rosi Wolf hält ein Buch fest umklammert, während sie weiter stöbert. "Sterne über dem Salzgarten" von Tabea Bach legt sie erst aus der Hand, als sie "Bissle Spätzle, Habibi?" von Abla Alaoui entdeckt. Das rosa Cover mit der bunten Schrift und einem Paar verrät: Das ist eine Liebesgeschichte. "Den Titel fand ich so lustig, da musste ich mal sehen, was dahintersteckt", sagt Rosi Wolf aus Sendling. Das andere, "Sterne über dem Salzgarten", holt sie sich für den Urlaub. Etwas Leichtes soll es sein. Und nachdem sie eine Kurzkritik in der Zeitung gelesen hatte, ging sie schnurstracks in den Buchladen.

