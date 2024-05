Lachen macht gesund! Erkenntnisse zum Weltlachtag

Plus Wir wünschen an diesem Sonntag einen fröhlichen Welttag des Lachens! Eine Forscherin erklärt, dass Lachen sogar eine medizinisch-therapeutische Wirkung hat.

Es soll ja Miesmuffel geben, die nur müde lächeln, wenn andere laut lachen. 11.11., 11 Uhr 11, da wird auf Kommando gelacht – und das ist Karnevalsmuffeln schon suspekt. Oder: Kennen Sie den Trend Lachyoga? Da schütteln sich die Yogis, ganz ohne Anlass, ohne jede Pointe – was für ein Witz, meckern die Kritiker. Und da hört man diesen fiesen Satz aus dem Mund der Lachverweigerer: „Na, da ist aber jemand leicht zu amüsieren!“ Doch, stellt sich heraus: Das Glück scheint auf der Seite der Lachenden! Das beteuert jetzt eine Psychologin, die das Lachen erforscht.

Wer lacht, der steigert sein Wohlbefinden. Und das sollte auch stärker therapeutisch genutzt werden, findet die Psychologin Jenny Rosendahl vom Uniklinikum Jena. „Ich glaube, da ist das Potenzial nicht ausgeschöpft. Auch wenn wir eher nicht dazu kommen, Lachen verschrieben zu bekommen“, erklärt sie der Deutschen Presse-Agentur. Rosendahl wirbt für das Lachen als Hilfs- und Heilmittel in verschiedenen Lebenslagen: Lachen, um Stress vorzubeugen. Oder um Einsamkeit zu lindern. Da könnten gezielte Lach-Angebote helfen, erklärt die Forscherin.