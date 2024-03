Grundschulreform

Die Reform des Stundenplans – eine Offensive gegen Kunst und Musik?

Plus Die Grundschulreform trifft auf viel Gegenwind. Musiker befürchten, dass durch die Pläne die Kreativität zu kurz kommt. Sie schlagen andere Lösungen vor.

Von Felicia Straßer

Die geplante Grundschulreform des bayerischen Kultusministeriums hat einen großen Aufschrei ausgelöst. Namhafte Kunstschaffende wenden sich nun in einem offenen Brief an die Regierung. Ihre Kritik: Geht es nach dem Plan, werden Kunst, Werken und Musik künftig im Unterricht zu kurz kommen. Denn die Fächer seien wichtiger, als die Politiker vielleicht denken.

Schülerinnen und Schüler würden in vielerlei Hinsicht von der Musik profitieren, sagt Karin Rawe. "Sie kann die Konzentration stärken und das Lernen allgemein unterstützen." Rawe ist Generalsekretärin des Bayerischen Musikrats. Natürlich müsse man auch Lesen und Schreiben können, "aber einen Menschen macht doch noch mehr aus, als das." Auch Kultur sei wichtig. "Der Hauptgrund, sich mit Künsten auseinanderzusetzen: Es finden Prozesse statt, die einzigartig sind", sagt Daniel Mark Eberhard. Er ist mehrfach ausgezeichneter Künstler und spielt unter anderem Klavier, Keyboards, Hammond-Orgel und Akkordeon. Zudem ist er Professor für Musikpädagogik und Musikdidaktik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Die "ästhetische Bildung" schule die Wahrnehmung und wirke sich auf das emotionale Erleben aus. Auch die soziale Kompetenz werde beeinflusst.

