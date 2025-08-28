Filmkomponist Ralf Wengenmayr: „Bully umgibt eine spürbare Aura kreativer Energie“

Herr Wengenmayr, Sie haben die Filmmusik zu so vielen großen Erfolgen von Michael Bully Herbig geschrieben. „Schuh des Manitu“, „(T)Raumschiff surprise“, „Lissi und der wilde Kaiser“. Und trotzdem haben sie einmal ganz deutlich gesagt, dass Sie nicht nur als der Haus-und-Hof-Komponist von Bully in die Filmgeschichte eingehen möchten. Warum haben Sie jetzt die neue Herausforderung mit ihm, „Das Kanu des Manitu“, angenommen?

RALF WENGENMAYR: Ich habe mit „Love, Rosie“, „Jim Knopf“ oder der ersten Apple-TV-Serie „Where‘s Wanda?“ schon einige Produktionen vertont, die sich nicht hinter Bullys Filmen verstecken müssen. Das Vermächtnis, das Bully mit seinen unglaublich erfolgreichen Filmen aber hinterlässt, ist so groß, dass er die anderen Filme in den Schatten stellen könnte. Trotzdem war für mich sonnenklar, dass ich auf den Nachfolger einer der erfolgreichsten Kinofilme der deutschen Filmgeschichte auf keinen Fall verzichten würde. Nach den ersten Drehbuchentwürfen überkam mich so ein Gefühl, wie ich es zuletzt vor 24 Jahren hatte, als ich das Drehbuch zum „Schuh des Manitu“ las. Ich wusste, der Film würde einschlagen. Wenn ich jetzt die Kinozahlen sehe, weiß ich auch, dass mein Gefühl mich nicht getäuscht hat. Zwei Millionen Zuschauer in nur 13 Tagen sind traumhaft!

Worin lag für Sie der Reiz? Was hat sie bei der Fortsetzung inspiriert?

WENGENMAYR: Der Reiz lag für mich zum einen daran, meiner Musik ein Update zu verpassen, zumal die Aufnahmen zum „Schuh“ damals nur in Teilen mit echtem Orchester eingespielt wurden. Zum anderen war es aber auch meine Aufgabe, mit den damaligen Themen eine Nostalgie aufkommen zu lassen, wie es sich die Fans des ersten Teiles wünschen.

Was war bei dieser Fortsetzung für sie neu und anders als beim „Schuh des Manitu“?

WENGENMAYR: Um ganz ehrlich zu sein: Bei der ersten Sichtung der Filmmuster kam mir das gar nicht so neu vor. Im ersten Moment war ich überrascht, allerdings wurde mir dann sehr schnell klar, dass es genau das ist, was die Zuschauer sehen wollen. Gerade in der heutigen Zeit, in der alles hochkomplex, kompliziert und sofort angreifbar ist, ist es doch ein Segen, in diese charmante, unbeschwerte und schmerzfreie Stimmung von damals einzutauchen. Ja, das „Kanu“ mag leichte Unterhaltung sein, aber sie ist sehr gut gemacht und genau das ist es, wonach sich das Publikum nach Corona und in Zeiten diktatorischer Präsidenten sehnt.

Über Bully haben Sie einmal im Interview gesagt: Die Zusammenarbeit mit ihm sei intensiv. Sie schicken sich die Sounddateien eifrig hin und her, „er stalkt mich“, haben Sie im Scherz gesagt. Was schätzen Sie an Bully? Aus ihrer Sicht als Komponist, aber auch als Mensch?

WENGENMAYR: Ich kenne keinen Regisseur, der so einen detaillierten Überblick über alle Gewerke und Abläufe einer Filmproduktion hat wie er. Er führt Regie, er ist Produzent, Schauspieler, er könnte aber genauso gut Maskenbildner, Kameramann, Licht- oder Tontechniker sein. Seine Fachkenntnisse sind in allen Bereichen so ausgeprägt, dass ich froh sein kann, dass er kein Instrument spielt, denn sonst wäre ich bei ihm arbeitslos. Aus der Sicht eines Komponisten, der, wie er auch, dem Perfektionismus verfallen ist, weiß ich seine Leidenschaft für gute Filmmusik so zu schätzen, dass ich ihm verzeihen kann, wenn er mir nachts um zwölf seine musikalischen Ideen durchs Telefon pfeift. Bully umgibt eine spürbare Aura kreativer Energie. Das kann nach Monaten pausenloser Arbeit manchmal sehr anstrengend sein, aber unterm Strich danke ich ihm für sein beneidenswert positives Wesen, seine Loyalität gegenüber seiner Crew und seine Begabung, Menschen selbst dann zu motivieren, wenn der Akku leer ist.

Wie entsteht musikalischer Humor in so einem Film? Wie komponiert man das aus, wenn die Figur Winnetouch plötzlich als rosa Zorro mit der Peitsche erscheint?

WENGENMAYR: Wird die Szene im Bild zu albern, kann man auf die musikalischen Mittel klassischer Slapstick-Musik zurückgreifen, aber prinzipiell gilt als Filmkomponist für Comedys immer Regel Nummer eins: Humor entsteht im Film meistens nur dann, wenn ich musikalisch versuche, ernst zu bleiben. Auch wenn unser Zorro rosarot gekleidet ist, so gebührt ihm als Retter in der Not ein heldenhafter Auftritt. Lustige Musik würde seine Heldentat schmälern.

Wie haben Sie sich an das Erbe der alten Winnetou-Filme angenähert? Vor allem an die legendäre Filmmusik dazu, von Martin Boettcher?

WENGENMAYR: Eine Persiflage setzt voraus, dass ich mich ausgiebig mit dem Thema befasse, bevor ich es persifliere. So gesehen habe ich mir selbstverständlich die Winnetou-Filme angesehen. Die Musik von Martin Böttcher hatte ich schon als Kind auf dem Schirm. Umso größer war die Freude, als ich ihn kurze Zeit später nach dem Kinostart von „Der Schuh des Manitu“ persönlich kennenlernen durfte.

Ihr musikalischer Lebenslauf liest sich bunt: Klavierunterricht an der Universität in ihrer Heimatstadt Augsburg, dann Engagements als Solo- und Barpianist, Melodienkomponist für Film, Serie und Werbung. Was haben Sie denn als Barpianist über die Wirkung von Musik gelernt?

WENGENMAYR: Ich meine, dass ich als Barpianist einige Erfahrungen sammeln konnte, die ich später in meiner Tätigkeit als Filmkomponist abgerufen habe. Als „Entertainer“ übernimmt man unwillkürlich die Verantwortung, für Stimmung zu sorgen. Da ich das Glück hatte, in einem Feinkostrestaurant zu spielen und somit nicht immer für Partylaune sorgen zu müssen, habe ich schon damals erfahren, dass man mit der passenden Musik Menschen zum Lachen und zum Weinen bringen kann.

Sie komponieren viel für klassische Orchester, aber schreiben auch Songs und experimentieren. Ihre Prognose: Wo liegt die Zukunft der Filmmusik? Wohin entwickelt sich das Genre?

WENGENMAYR: Die Angst vor der künstlichen Intelligenz ist auch beim Thema Filmmusik berechtigt, ich vermute aber, dass es im Gegensatz zu Songproduktionen noch eine Weile dauern wird, bis eine KI in der Lage ist, einen Künstler zu ersetzen und einen kompletten Film mit Musik dramaturgisch richtig zu untermalen.

Über Bully haben Sie gesagt: „Ich werde so lange Musik für ihn schreiben, bis er keine Filme mehr macht.“ Bleiben Sie dabei?

WENGENMAYR: Selbstverständlich!

Zur Person Ralf Wengenmayr, geboren 1965 in Augsburg, arbeitet seit 1989 als freier Komponist für Film, Fernsehen und Werbung. Aktuell ist seine Musik im Film „Das Kanu des Manitu“ zu hören. Wengenmayr hat die Musik zu Kinohits wie „Erkan und Stefan“ „Jim Knopf und die Wilde 13“ und „Es ist ein Elch entsprungen“ geschrieben, sowie zu TV-Serien wie „OP ruft Dr. Bruckner“. Bekannt ist er vor allem auch für seine Kompositionen zu den Filmen von Michael Bully Herbig, wie „Der Schuh des Manitu“, „Lissi und der wilde Kaiser“ und „Ballon“. Mit seiner Musik zu „Hotel Lux“ gewann er 2011 in der Kategorie „Beste Originalmusik“ beim Filmfestival Rom. Den Preis übergab sein Idol Ennio Morricone. Mehrfach wurde Wengenmayrs Musik für den deutschen Filmpreis nominiert.