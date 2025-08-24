Icon Menü
Wie Mascha Schilinski den Stoff zu „In die Sonne schauen“ entwickelt hat - ein Interview mit der Filmemacherin

Interview

„Dinge, die man mit ins Grab nimmt.“ Mascha Schilinski spricht über ihren neuen Kinofilm.

Das Mehr-Generationen-Drama „In die Sonne schauen“ schlägt hohe Wellen. Erst bekam Mascha Schilinkskis eine Auszeichnung in Cannes dafür, jetzt ist der Film der deutsche Oscar-Kandidat.
Von Susanne Gietl
    Die Regisseurin Mascha Schilinski hat mit ihrem zweiten Langfilm einen bemerkenswerten Erfolg - noch vor dem offiziellen Filmstart.
    Die Regisseurin Mascha Schilinski hat mit ihrem zweiten Langfilm einen bemerkenswerten Erfolg - noch vor dem offiziellen Filmstart. Foto: Fabian Gamper/Zentral Studio/dpa

    Frau Schilinski, Sie verbinden in dem Film „In die Sonne schauen“ das Leben von vier jungen Frauen über einen Vierseitenhof in der Altmark miteinander. Wie sind Sie – auch emotional – auf das Thema gestoßen?
    MASCHA SCHILINSKI: Meine Co-Autorin Louise Peter und ich haben einen Sommer auf genau diesem Vierseitenhof verbracht. Der Ort stand 30 bis 50 Jahre lang leer. Die ganzen Möbel dort waren noch unberührt, und man kam gar nicht umhin, sich zu fragen: Welche Szenen haben sich hier abgespielt? Wer hat hier gelebt? Es gab eine Schwarz-Weiß-Fotografie von drei Frauen auf diesem Hof. Sie haben direkt in die Kamera geschaut und wir haben uns gefragt, was sie wohl gesehen haben. Was war ihre Geschichte und was haben sie heute noch mit uns zu tun? Eigentlich schwingt auch eine gewisse Melancholie über die eigene Vergänglichkeit mit. Zu wissen, dass auch wir irgendwann nicht mehr dort sein werden, wo wir jetzt sind. Ein Gedanke, den auch diese Frauen gekannt haben.

