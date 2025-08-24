„Dinge, die man mit ins Grab nimmt.“ Mascha Schilinski spricht über ihren neuen Kinofilm.

Frau Schilinski, Sie verbinden in dem Film „In die Sonne schauen“ das Leben von vier jungen Frauen über einen Vierseitenhof in der Altmark miteinander. Wie sind Sie – auch emotional – auf das Thema gestoßen?

MASCHA SCHILINSKI: Meine Co-Autorin Louise Peter und ich haben einen Sommer auf genau diesem Vierseitenhof verbracht. Der Ort stand 30 bis 50 Jahre lang leer. Die ganzen Möbel dort waren noch unberührt, und man kam gar nicht umhin, sich zu fragen: Welche Szenen haben sich hier abgespielt? Wer hat hier gelebt? Es gab eine Schwarz-Weiß-Fotografie von drei Frauen auf diesem Hof. Sie haben direkt in die Kamera geschaut und wir haben uns gefragt, was sie wohl gesehen haben. Was war ihre Geschichte und was haben sie heute noch mit uns zu tun? Eigentlich schwingt auch eine gewisse Melancholie über die eigene Vergänglichkeit mit. Zu wissen, dass auch wir irgendwann nicht mehr dort sein werden, wo wir jetzt sind. Ein Gedanke, den auch diese Frauen gekannt haben.

