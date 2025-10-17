Die Buchpreisträgerin lächelt, der Buchbotschafter wundert sich und der Buchmarkt ist auch nur ein Markt

Wer sich auf den Weg macht, will meist auch irgendwo ankommen. Bei Lennart Schaefer, 27 Jahre, hat es einige Monate gedauert. An einem sonnigen Märztag ist er in Hamburg losgeradelt, knapp 11.000 Kilometer weiter an einem sonnigen Oktobertag später ist er nun da, wo er hinwollte. Es ist zehn Uhr morgens, Freunde und Familie sind auch angereist, auf einem Plakat steht „Welcome back“, es wird hanseatisch gejubelt. Lennart Schaefer, Helm, blaue Sportjacke, Jeans, streckt ein Zielband mit seinen Händen in die Höhe. Was war das für eine Reise …

Eine quer mit dem Lastenfahrrad durch Bücherdeutschland. Zwei Unfälle, sieben Reifenpannen, ziemlich oft fuhr er im Sommer durch Regen, aber seinen Büchern ist nichts passiert. Um die ging es ihm. „Ein Buchbotschafter auf zwei Rädern, der Deutschland neu fürs Lesen begeistert“, so steht es auf seiner Website. Schaefer hat dafür Verlage besucht, mit Autoren gesprochen, in Buchhandlungen Lesetipps gegeben, in Schulen erklärt, wie so ein Buch entsteht. Davor, dazwischen oder danach gepostet. Und nun also ist er am Ziel: Angekommen auf der Frankfurter Buchmesse, die, als Schaefer auf das Messegelände fährt, gerade erst richtig Fahrt aufnimmt.

„Lesen Sie?“, hat der Buchbotschafter überall die Menschen gefragt

Was kann man übers Bücherland auf der Buchmesse erzählen nach so einer Reise? Wie steht es um die Büchermenschen, wie ums Lesen? Stefan Schaefer sagt, seine wichtigste Erkenntnis sei die: Dass vielen Menschen die Ruhe fürs Lesen fehlt. Oft sei er zufällig ins Gespräch gekommen, erst ging es ums Rad, dann um seine Tour, dann ums Buch. Er hat dann immer gefragt: „Lesen Sie“. Und immer wieder gehört: „Keine Zeit, keine Ruhe.“„Aber genau diese Ruhe bietet doch das Lesen“, sagt Lennart Schaefer jetzt – die Verwunderung ist mitgeradelt. Bis hierher nach Frankfurt, wo man wirklich sehr viele, sehr unterschiedliche Menschen treffen kann, aber vermutlich sehr wenige, die sagen, sie lesen nicht. Büchermenschen eben.

Wenn man durch die Buchmesse läuft, kann man auch erstmal leicht vergessen, dass es tatsächlich immer mehr Menschen gibt, die nicht mehr lesen, also einfach nicht mehr, und auch solche, die weniger lesen und dass genau das natürlich all die Büchermenschen umtreibt. Für wen nämlich sind dann eigentlich all die Bücher? Für wen schreiben all diese Autorinnen und Autoren, deren Porträts die Hallen und Stände schmücken, als sei das hier so etwas wie ein riesiges begehbares Familienalbum. Ach, schau da, die Ursula (Krechel), die Rita (Falk), die Caroline (Wahl), der Nelio (Biedermann) … um nur einmal ein paar zu nennen. Auch Thomas Mann steht als Aufsteller herum, aber offenbar doch recht häufig auch im Weg, wie der Verlag spaßeshalber auf Instagram mitteilt. Mann muss mal zur Seite rücken … Für einen Moment ist auch gerade Lennart Schaefer im Gespräch abgelenkt, denn: „Da ist gerade Richard David Precht vorbeigelaufen.“

Dorothee Elmiger bei der Frankfurter Buchmesse 2025

Zwei dunkelblaue Sessel hat sein kleines Team schon mal hier mitten in der Agora platziert, der Buchbotschafter hat von hier aus die ganze Bücherwelt im Blick: Geradeaus die Halle mit den großen deutschen Publikumsverlagen, hinter ihm die internationalen, links von ihm im Forum empfangen ARD, ZDF und 3sat auf der großen Bühne ihre Gäste. Zum Beispiel jetzt die Schweizerin Dorothee Elmiger. Bis Montagabend – zufällig auch ihr 40. Geburtstag – war nicht klar, dass sie es sein würde, die jetzt hier sitzt. Trägerin des Deutschen Buchpreises 2025 steht in großen schwarzen Buchstaben auf der Videowand. Und Dorothee Elmiger, dunkler Pagenkopf, dunkle Kleidung, sitzt schmal davor und erzählt von ihrem Roman „Die Holländerinnen“, auch der ganz dunkel.

Dorothee Elmiger erzählt von einer Reise ins Herz der Finsternis

Es gibt viele großartige Preise, die auf der Buchmesse verliehen werden, gewichtige, trotzige, schräge, persönliche, abseitige, auch welche für Nonbooks, aber dieser Preis ist in Deutschland der, der Stapel des eigenen Romans in allen Buchhandlungen garantiert. Stapel nun also eines Romans, in dem eine Schriftstellerin von einer Reise ins Herz der Finsternis berichtet, von einer Theatergruppe, die sich im Dschungel auf die Spuren zweier verschwundener Holländerinnen begibt, und was die sich alle erzählen, wenn es dunkel und düster wird. Sie sei eine eher fröhliche Person, sagt Elmiger und lächelt, fein, aber auch ein wenig spöttisch, als ob sie ihren eigenen Satz gerade ein bisschen belächelt. Sie habe das Beklemmen, das Grauen, gar nicht gesucht, aber es habe sich in den Text gedrängt. „Ich habe mich beim Schreiben auch gefürchtet und am Ende wollte ich nur wieder aus der Geschichte raus.“ Einen schöner zu lesenden Albtraum als diesen, in dem man von einem Dunkel ins andere stürzt, gibt es im Bücherherbst 2025 nicht.

Es dürfte eines der aktuell gefragtesten Bücher sein, doch wer den Roman kaufen will, sucht mitunter vergeblich nach "Die Holländerinnen".

Dass ausgerechnet dieser Roman in dieser Woche sich nicht stapeln lässt, weil er nicht vorrätig ist, ist eines der Themen dieser Buchmesse. Der Verleger des Buches, Jo Lendle, hat dazu einen wiederum wunderbar griffigen Satz rausgehauen. „Bücher sind die Dubai-Schokolade dieses Herbstes.“ Die Druckereien kommen mit dem Nachdrucken nicht hinterher. Was natürlich zuckrig klingt, aber bitter ist. In 30 Jahren habe er so etwas nicht erlebt, sagt der Hanser-Chef. Gründe? Weniger Druckereien, weniger Fachkräfte und dann auch Verlage, die vorsichtig planen … Aber zumindest was Elmigers Roman betrifft, gibt der Verlag Entwarnung: Spätestens ab Montag wieder überall zu haben, weitere 100.000 Exemplare werden dann geliefert … das Weihnachtsgeschäft darf kommen.

Die Gänge werden breiter, mehr Platz zum Entspannen?

Bücher, die nicht gedruckt werden, Bücher, die nicht gelesen werden, und dann: Bücher, die geklaut werden. KI und der große Datenraub, noch so ein Thema dieser Messe, vom Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gleich zu Beginn in so dunklen Farben gemalt, dass es nicht nur Büchermenschen bang werden musste. „Zerfetzen“ werde die künstliche Intelligenz „die Welt der Literatur und der Bücher“, „übermäht“ würden „die Wiesen unserer blauen Blumen“, auf gleichsam „vampiristische Weise“ würden KI-Unternehmen das kreative Potenzial aus unzähligen klugen Köpfen saugen … Vermutlich wurde es dennoch gern gehört, weil, wenn ein Problem erkannt und benannt, es ja vielleicht auch gelöst wird. Knoblauch?

Auf der Agora aber sagt Lennart Schaefer, der Buchbotschafter, dass er sich das auch anders wünschen würde. Dass sich die Branche mal optimistischer geben könnte. Ausgerechnet zur Buchmesse immer diese neuen dunklen Nachrichten. Von den schwindenden Lesern, von den schwindenden Buchhandlungen oder von den schwindenden Verlagen. Unübersehbar jedoch: Die Gänge auf der Messe werden breiter, über manchen Leerstellen steht jetzt in großen Buchstaben „relax“ – wer mag da aber ausspannen? Andererseits, gibt es nicht zu jeder Erzählung auch eine Gegenerzählung? Von den jungen Frauen zum Beispiel, die den Umsatz der Verlage und der Buchhandlungen zuletzt mit ihrer Liebe zu Romanzen gerettet haben – eine eigene Halle ist dem Genre und seinen Fans vorbehalten. Da hätte man früher auch gedacht, die hätte man an Social Media verloren, sagt draußen der Buchbotschafter. Das Buch, das habe doch Kraft!

Auch das gibt es auf der Buchmesse: Ein Buch so groß, dass man einfach mal zwischen den Seiten verschwinden kann.

Drinnen aber, auf einer Bühne, sitzen gerade drei Frauen unterschiedlichen Alters und erzählen, wie müde sie sind. Thema: Was es heißt, vom Schreiben zu leben … Eine davon, Daniela Dröscher, nach ihrem Bestseller „Lügen über meine Mutter“ nun mit dem Nachfolger „Junge Frau mit Katze“ auf der Messe. Da geht es um eine Protagonistin, die einfach nicht mehr kann. Auch der Literaturmarkt ist ein Markt. Die Jagd der Verlage nach dem nächsten Bestseller, nach den weniger werdenden Leserinnen und Lesern, mache etwas mit den Büchern. „Die Dinge haben immer weniger Aufmerksamkeit.“ Auch dem Buch selbst kann also die Ruhe fehlen. Die Lösung? „Einfach weniger Bücher machen“, sagt Dröscher, den Autorinnen und Autoren Zeit geben. Und weil sie ein beiges Oberteil mit glitzernden Steinchen trägt, funkelt dabei im Scheinwerferlicht die ganze Frau.

Zurück also noch einmal ins Messelabyrinth, wo es auch das gibt: einen „silent reading rave“. Das Konzept: Seite an Seite still mit anderen Lesen, im eigenen Buch, angeboten von der „Off-Bühne Schweiz“ mit den verheißungsvollen Worten: Wir bringen endlich Ruhe in den Messetrubel. Einfach zwischendurch mal selbst lesen - auf der Buchmesse klingt das tatsächlich nach einer fast schon verrückten Idee …

Draußen auf der Agora sagt Lennart Schaefer, er habe oft den Eindruck, den Nichtlesern fehle einfach nur das richtige Buch. Eines zum Reinkommen. „Aber dieses Buch gibt es. Für jeden.“ Die Botschaft des Buchbotschafters: „Ich will zeigen, dass Unterhaltung und gute Literatur zusammengehen.“ Bald beginnt er bei einem Verlag einen neuen Job. Und er will ein Buch schreiben, über seine Literadtour, ganz in Ruhe aber. Ersteinmal wieder ankommen!