Autorin Caroline Wahl nimmt mit „Die Assistentin“ die Buchbranche ins Visier

Diese Woche gehört ihr: Die 30-jährige Schriftstellerin Caroline Wahl ist gerade in aller Munde. Mit „Die Assistentin“ legt sie ihren dritten Roman vor. Und die Frage lautet: Knüpft Wahl damit an den Erfolg und die Qualität ihrer beiden ersten Romane „22 Bahnen“ und Windstärke 17“ an? Außerdem kommt die Verfilmung ihres Erstlings am Donnerstag in die Kinos. Hier wie dort ist Wahl gefragt. Dass Wahl mit ihrem neuen Roman für den Deutschen Buchpreis bei der Longlist der besten 20 Bücher des Jahres wieder übergangen worden ist, erscheint fast wie eine Randnotiz. Geht es nach Publikumsgeschmack, hätte Wahl schon 2023 und 2024 den Preis gewinnen müssen. Ihre ersten beiden Romane dominierten die Bestseller-Listen über Wochen und Monate.

Richard Mayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Buchbranche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kinofilm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis