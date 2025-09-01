Icon Menü
Worum geht es und wie liest sich der neue Roman von Caroline Wahl? Kritik zu „Die Assistentin“

Literatur

Autorin Caroline Wahl nimmt mit „Die Assistentin“ die Buchbranche ins Visier

Gerade ist Caroline Wahl in aller Munde. Ihr Erstling „22 Bahnen“ kommt ins Kino und ihr dritter Roman „Die Assistentin“ in die Buchhandlungen.
Von Richard Mayr
    Ein neuer Roman in den Buchhandlungen und gleichzeitig die erste Romanverfilmung im Kino: Die Autorin Caroline Wahl steht bei der Weltpremiere des Films "22 Bahnen" auf dem Blauen Teppich.
    Ein neuer Roman in den Buchhandlungen und gleichzeitig die erste Romanverfilmung im Kino: Die Autorin Caroline Wahl steht bei der Weltpremiere des Films "22 Bahnen" auf dem Blauen Teppich. Foto: Felix Hörhager, dpa

    Diese Woche gehört ihr: Die 30-jährige Schriftstellerin Caroline Wahl ist gerade in aller Munde. Mit „Die Assistentin“ legt sie ihren dritten Roman vor. Und die Frage lautet: Knüpft Wahl damit an den Erfolg und die Qualität ihrer beiden ersten Romane „22 Bahnen“ und Windstärke 17“ an? Außerdem kommt die Verfilmung ihres Erstlings am Donnerstag in die Kinos. Hier wie dort ist Wahl gefragt. Dass Wahl mit ihrem neuen Roman für den Deutschen Buchpreis bei der Longlist der besten 20 Bücher des Jahres wieder übergangen worden ist, erscheint fast wie eine Randnotiz. Geht es nach Publikumsgeschmack, hätte Wahl schon 2023 und 2024 den Preis gewinnen müssen. Ihre ersten beiden Romane dominierten die Bestseller-Listen über Wochen und Monate.

