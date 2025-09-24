Neu im Kino: "One Battle After Another" mit Leonardo di Caprio ist ganz großes Hollywoodkino

Endlich. Endlich wieder großes Kino, wie es nur in Hollywood gemacht werden kann. Endlich ein Film, der seine Hand an den Puls der Zeit legt und über 151 aufregende Kinominuten etwas an den Tag legt, was man in Hollywood schon verloren glaubte: Mut. Mut zu großen Kinobildern, Mut zu dramatischer Wucht, Humor, Action und Gefühlen, zu politischer Aktualität, gesellschaftlicher Relevanz und intelligenter Unterhaltung.

Leonardo di Caprio spielt den bekifften Vater im Morgenmantel in „One Battle after Another“

Mut durchströmt auch die Heldin, die Regisseur P.T. Anderson zu Beginn von „One Battle After Another“ vorstellt. Perfida Beverly Hills (Teyana Taylor) ist die Anführerin einer revolutionären Gruppe, die dem faschistoiden Polizeistaat in den USA den Kampf angesagt hat. Nachts schleicht sich die bewaffnete Gruppe in ein Abschiebelager an der mexikanischen Grenze, befreit die festgesetzten Immigranten und sperrt die Armeesoldaten in die Gefängniskäfige ein. Perfida schnappt sich die Dienstpistole des schlafenden Kommandanten Col. Steven J. Lockjaw (Sean Penn) und zwingt ihn mit vorgehaltener Waffe sich selbst eine Erektion zu verschaffen, bevor sie ihn abführt. Nach diesem Erlebnis von Erniedrigung und Erregung ist Lockjaw davon besessen, die revolutionäre Gruppe zu bekämpfen. Perfida hingegen zieht mit ihrem Geliebten Bob (Leonardo DiCaprio) von einer militanten Aktion zur nächsten. Als sie schwanger wird, entschleunigt das ihr revolutionäres Temperament in keinster Weise. Nach der Geburt der Tochter kümmert sich Bob um das Baby. Als Perfida bei einem Banküberfall gefasst wird, müssen Vater mit Tochter untertauchen. Nach dieser atemberaubenden ersten halben Kinostunde spult die Handlung 15 Jahre weiter. 15 Jahre, in denen sich in den USA nichts zum Besseren gewendet.

Bob hat sich allen revolutionären Elan aus dem Kopf gekifft und führt mit seiner Tochter Willa (Chase Infiniti) ein unauffälliges Kleinstadtleben. Derweil hat Lockjaw bei der Armee Karriere gemacht und soll nun sogar in den Geheimbund der „Christmas Adventurer Club“ aufgenommen werden. Hier treffen sich einflussreiche, rechtsradikale Politiker und Geschäftsmänner, die mit allen Mitteln die „white supremacy“ weiter ausbauen wollen. Lockjaw ahnt, dass ihm sein sexuelles Abenteuer mit Perfida bei der Bewerbung zum Verhängnis werden kann. Er setzt seinen ganzen Militärapparat ein, um Bob und Willa zur Strecke zu bringen.

Es besteht kein Zweifel: P.T. Anderson legt mit „One Battle After Another“ den Film der Stunde vor. Frappierend, wie sich die Bilder auf der Leinwand von Internierungslagern, Militäreinsätzen im Inland und Straßenschlachten mit den aktuellen Nachrichtenbildern übereinanderlegen lassen. Schließlich hat Anderson den Film, dessen Drehbuch sich sehr lose am Roman „Vineland“ von Thomas Pynchon orientiert, bereits Anfang 2024 abgedreht.

Wie überlebt man in einem repressiven Systemn?

Die brennende Aktualität des Filmes besteht jedoch nicht nur in einzelnen Bildsequenzen, sondern auch in der Grundfrage, wie man in einem repressiven Regime überlebt und Widerstand leistet. Die großen, revolutionären Ideen werden schon nach dreißig Filmminuten begraben, aber es bleiben funktionierende Netzwerke - und ein verkiffter Vater im Morgenmantel, der sich zusammenrauft, um seine Tochter zu retten. Denn bei aller gegenwartsnahen Dystopie ist „One Battle After Another“ auch ein Film von ansteckender Wucht, Kraft und Hoffnung. Vor allem aber ist dieses betörend unterhaltsame Meisterwerk unglaublich gut gemacht. Die 151 Kinominuten vergehen im Flug und weite Teile des Ensembles können sich jetzt schon auf ihre Oscarnominierungen freuen.