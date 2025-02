Gespenstisch und begeisternd: Ausstellung "Zeit für Geister“ in der Puppenkiste

Es ist 11 Uhr am Vormittag, doch im Museum der Augsburger Puppenkiste bricht schon die Geisterstunde an. Hinter der Museumstür wartet die Kulisse eines Friedhofs: Lebensgroße Knochenmänner fläzen entspannt in Holzsärgen, Puppen-Skelette heben ihren Krug, um den Besuchern zuzuprosten. Das Bild wirkt gruselig und – lebenslustig: Ein hübscher Kulissen-Mond strahlt im Deko-Sternenhimmel und die Geister scheinen in Feierlaune. Was fasziniert uns an Gespenstergeschichten? Welche Geister spuken Menschen durch den Kopf, rund um den Globus? Und gibt es wirklich eine Verbindung zwischen Dies- und Jenseits? Damit befasst sich das Museum „Die Kiste“ in einer neuen Ausstellung, in zig Facetten: „Zeit für Geister.“

