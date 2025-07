Laut, leidenschaftlich und voller Liebe fürs Theater – zum Tod von Claus Peymann

Seine leichteste Übung: der Skandal. Und seine schwerste: loslassen. Claus Peymann war ein Theatertier, war einer, dessen Leben ohne Bühne keinen rechten Sinn ergab. Er gehörte in seinen Anfangsjahren zu den jungen wilden Regisseuren. Und dass Peymann 1966 als Regisseur Peter Handkes legendäre „Publikumsbeschimpfung“ in Frankfurt auf die Bühne brachte, war kein Zufallstreffer, sondern bei Peymann Programm. In seiner größten Zeit leitete er das Wiener Burgtheater und brachte als Piefke am österreichischen Theater-Nationalheiligtum gegen den Widerstand von Politik, Kirche und weiten Teilen der Presse Thomas Bernhards „Heldenplatz“ 1988 zur Uraufführung. Da, wo es weh tat, da, wo man Schläge einstecken musste, duckte sich Peymann nicht weg, sondern lief zur Hochform und besonderer Hartnäckigkeit auf. Keine Kompromisse, nur weil es wehtut. Nun heißt es Abschied zu nehmen von diesem Theater-Berserker.

Auf die Welt kam Peymann 1937 in Bremen, doch er selbst sagte viele Jahre später einmal von sich, dass er eigentlich 1968 geboren sei. Da lag sein Studium der Germanistik schon hinter ihm, auch seine Anfänge beim Hamburger Studententheater. 1968 war nicht nur das Jahr von Rudi Dutschke, dem SDS und den Studentenprotesten, sondern eben auch die Zeit, in der Handke und Bernhard erstmals zusammenarbeiteten und ihrer beider Karrieren mit dieser fast schon sprichwörtlich gewordenen „Publikumsbeschimpfung“ Fahrt aufnahm. Es war der Moment, in dem Peymann dieser Theaterwelt zeigte, wozu er in der Lage war: etwas wagen, eine neue Stimme entdecken, mit Herzenslust provozieren.

Claus Peymann und das Mitbestimmungstheater – das passte nicht

Aber als dieser Peymann dann Anfang der 1970er Jahre als Regisseur an die Berliner Schaubühne zu Peter Stein kam, war er dort irgendwie fehl am Platz. Peymann und das Mitbestimmungstheater – das passte nicht zusammen. Seine Zeit begann ein wenig später in Stuttgart als Schauspieldirektor. Und dort kam er dann bundesweit in die Schlagzeilen, weil er Geld für die inhaftierte RAF-Terroristin Gudrun Ensslin sammelte, sie benötigte einen Zahnersatz. Was wiederum Baden-Württembergs Ministerpräsident Hans Filbinger veranlasste, Peymann unter Druck zu setzen. Doch Peymanns Theaterkarriere sollte das nicht schaden, im Gegenteil, er übernahm 1979 von Peter Zadek die Intendanz in Bochum und empfahl sich dort für die allerhöchsten Weihen: das Burgtheater in Wien – es war Peymanns beste Zeit.

Und natürlich waren seine 13 Wiener Jahre keine Festspiele der Harmonie. Die Burg glänzte, weil Peymann die großen Regisseure an die Burg holte. Die Burg war ein Gesprächsthema, weil dieses Nationalheiligtum plötzlich ein Vorreiter in gesellschaftlichen Debatten war – immer wieder angegriffen von Politik und Presse. Und nach Peter Handke, den Peymann oft als erster inszenierte, gab es auch dieses zweite perfekte Skandal-Team: Claus Peymann und Thomas Bernhard. Und bei der Uraufführung von „Der Ignorant und der Wahnsinnige“ trieben die beiden es 1972 bei den Salzburger Festspielen auf die Spitze: Eine Szene sah zwei Minuten absolute Dunkelheit vor. Weil das Notlicht aber während der Premiere in dieser Szene leuchtete, trat das Ensemble für die zweite Vorstellung nicht mehr auf. Und Thomas Bernhard brachte das auf den Punkt: „Eine Gesellschaft, die zwei Minuten Finsternis nicht verträgt, kommt ohne mein Schauspiel aus.“

An der Burg musste Claus Peymann auch Kämpfe mit seinem Ensemble ausfechten

Die Kämpfe, die Peymann als Intendant mit der Gesellschaft ausfocht, denen musste er allerdings auch an der Burg begegnen. Nicht alle Darstellerinnen und Darsteller begrüßten den neuen Chef, und viele, die unkündbar waren, opponierten öffentlich, wurden bezahlt, stänkerten, waren aber auf der Bühne nur in Nebenrollen oder gar nicht zu sehen. Das war die andere Seite dieses Krawallmachers: Er war ein Theaterfürst alter Schule, einer, der seine Macht am Haus auch andere spüren ließ. Verharmlosend heißt das dann ein Mann alter Schule. Genau das erlebte dann zum Beispiel auch das Ensemble des Theaters Ingolstadt, als Peymann dort in einer seiner letzten Regiearbeiten Ionescos „Die Nashörner“ auf die Bühne brachte. Und Peymann brachte dieses Janusköpfige auch selbst auf den Punkt und sagte damals über sich: „Ich weiß ja selber nicht, ob ich als Intendant einen 84-jährigen Schreihals engagiert hätte.“

Auf seine Zeit an der Burg kam Peymann 1999 für 18 Jahre als Intendant ans Berliner Ensemble. Da war er dann nicht mehr der junge Wilde, auch nicht der gestandene Rebell, sondern vielmehr der Repräsentant des 20. Jahrhunderts. Peymann hielt die Brecht-Tradition hoch, musste sich aber plötzlich auch Kritik anhören, dass sein Theater verzopft und von gestern sei. Aber da war er ja selbst auch schon längst eine Bühnenfigur geworden, nämlich in Thomas Bernhards drei Dramoletten „Claus Peymann verlässt Bochum und geht als Burgtheaterdirektor nach Wien“, „Claus Peymann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen“ und „Claus Peymann und Hermann Beil auf der Sulzwiese“. Und Peymann ließ es sich 2006 – 20 Jahre nach der Premiere dieser Stücke – nicht nehmen, sich selbst in den Dramoletten zu spielen. In dieser Rolle war er natürlich unschlagbar. Am Mittwoch nun verstimmte diese Stimme nach schwerer Krankheit im Alter von 88 Jahren. Er starb in seinem Haus in Berlin.