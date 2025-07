100.000 Besucher trotzen beim Kaltenberger Ritterturnier Wolken und Regen

Etwas ganz Neues erlebten Besucherinnen und Besucher dieses Jahr beim Kaltenberger Ritterturnier: Erstmals wurde das namengebende Spektakel in der Arena von zwei Sprechern begleitet. Die weiblichen Stimmen wurden so live eingesprochen, während zuvor immer nur ein männlicher Sprecher alleine für die verbale Untermalung zuständig war. Was gut und was schlecht lief, lassen die Verantwortlichen nach dem abschließenden dritten Wochenende Revue passieren.

Zum siebten Mal führte Alexander May Regie bei dem Ritterturnier. Wie er berichtete, sei bei der Premiere am ersten Wochenende noch nicht alles ganz flüssig gelaufen. Das habe sich jedoch schnell geändert. „Es hat sich relativ schnell eingespielt, sodass die Übergänge zwischen den Szenen besser waren“, sagt May. Mit der Geschichte „Der Ritter mit den goldenen Augen“ ist der Regisseur zufrieden. „Wir haben tolle Bilder gebaut. Die Geschichte kam, mit der Veränderung, mit zwei Darstellenden, sehr gut beim Publikum an“, findet er. Es freue ihn, dass das neue Konzept aufgegangen ist. Deshalb sollen auch beim nächsten Kaltenberger Ritterturnier zwei Sprecher das Stück in der Arena begleiten. Ob wieder Schauspieler Boris Aljinović und Schauspielerin Britta Steffenhagen den Protagonisten ihre Stimmen leihen werden, sei noch unklar, aber möglich. „Da muss man schauen, ob es terminlich klappt. Aber es wäre toll, wieder mit den beiden zusammenzuarbeiten“, so May. Für ihn gehe es nun nahtlos an die Planungen für das kommende Jahr. „Nach dem Turnier ist vor dem Turnier“, sagt der Regisseur.

Positiv berichtet auch Pressesprecher Markus Wiegand von den diesjährigen Festivitäten. „Es war super. Die ersten zwei Wochenenden hatten wir Glück mit dem Wetter. Beim letzten Wochenende leider nicht“, fasst er zusammen. Laut ihm hatten sich die Menschen jedoch ausreichend auf Wind und Wetter eingestellt. „Viele kamen mit Regenponcho und wetterfester Kleidung. Die Stimmung war trotzdem exzellent“, sagt Wiegand. Mit insgesamt rund 100.000 Besucherinnen und Besuchern lag der Andrang auf Vorjahresniveau. „Bei besserem Wetter wären es mehr gewesen“, vermutet Wiegand. Neben dem Ritterturnier habe die Feuershow von Hypnotica, ehemals ein Geheimtipp, in der Arena inzwischen große Bekanntheit erreicht. Etwa 6000 Menschen verfolgten bei der Gauklernacht das Spektakel.

Das nächste Event auf Schloss Kaltenberg ist bereits geplant und heißt „Kürbiswelten“. Ab 20. September können Besucherinnen und Besucher eine Kürbisausstellung besonderer Art erkunden. „Ähnlich wie beim Weihnachtsmarkt bestücken wir den unteren Teil des Geländes“, erklärt Wiegand. Zu sehen gibt es dann an neun Wochenenden bis zum 1. November komplexe Skulpturen, aus – klar – Kürbissen. Auch die Gastronomie wird sich am Kürbis orientieren. Für Kinder wird Kürbisschnitzen geboten.