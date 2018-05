08:10 Uhr

1000 Euro Schaden angerichtet und geflüchtet

Die Polizei sucht Zeugen. War es ein Baustellenfahrzeug?

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Zwischen Montag, 14., und Samstag, 19. Mai, hatte eine Dießenerin ihr Auto, einen Peugeot, im Von-Baab-Weg in Dießen, gegenüber einer Baustelle, geparkt. Am Samstag kam sie zurück und stellte an ihrem Wagen am linken vorderen Kotflügel einen roten Kratzer fest.

Es war ein großes Fahrzeug

Die Höhe des Sachschadens dürfte bei rund 1000 Euro liegen, meldet die Polizei. Bei der Spurensicherung stellte man fest, dass für die Entstehung des Kratzers ein größeres Fahrzeug, also möglicherweise ein SUV oder ein Baustellenfahrzeug, infrage kommen.

Wer Hinweise zum Unfallhergang und zum Verursacherfahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden. (lt)

Themen Folgen