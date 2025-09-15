Musik, Kreativität und Gemeinschaft beim Familienkulturtag

Sonne begleitete den vom Landratsamt organisierten Familienkulturtag im Lechtalbad in Kaufering. Die Außenfläche des Bades wurde zur kreativen Zone für alle Altersgruppen mit Mitmachaktionen, Spiel- und Bewegungsstationen oder auch einer Theaterstation. Zahlreiche Stände, Workshops und kulinarische Angebote rundeten das Angebot ab. Rund 1200 Besucherinnen und Besucher kamen auf das Gelände, das sich laut Pressemeldung des Landratsamts für einen Tag in eine kreative Erlebniswelt mit Musik, Action, Beats und Begegnung verwandelte.

Der Auftakt gestaltete sich offiziell: Landrat Thomas Eichinger und Bürgermeister Thomas Salzberger begrüßten alle Anwesenden. Danach stand das Bühnenprogramm mit hochkarätigen Musik-Acts im Mittelpunkt: Den Anfang machten „The Ukelites“ mit sommerlichem Südseesound, gefolgt von Sängerin Amy Bippus, die mit neuen, noch unveröffentlichten Songs begeisterte. Die Sambaband „Samba Outra Vez“ brachte brasilianisches Temperament ins Lechtalbad, bevor Felix Kohlscheen mit „Funkwelle“ das Publikum mit Funk in Festivalstimmung versetzte. Den Abschluss lieferte die Brassband „CNSB“ mit einem energiegeladenen Konzert. Zwischen den musikalischen Höhepunkten konnte man zum Beispiel seine Kenntnisse bayerischen Tanz betreffend vertiefen oder einen Blick hinter die Kulissen des Schwimmbads werfen.

Der Familienkulturtag 2025, eine Kooperation von Kulturverwaltung (Landkreis Landsberg), Lechtalbad und Kreisjugendring, überzeugte laut Pressemitteilung durch die gelungene Mischung aus Musik, Kreativität und Gemeinschaft. Laut Irene Therese Tutschka, Sachgebietsleiterin Kultur, Leonhard Lindner, Leiter der kreiseigenen Bäder und Stefan Ehle vom Kreisjugendring ist der Familienkulturtag 2026 schon in Planung. (AZ)