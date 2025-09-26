Azubimesse 2025 in Kaufering bringt Jugendliche und Betriebe zusammen

Schon zu Beginn um 17.30 Uhr ist das Sportgelände in Kaufering gut besucht. Jugendliche und Eltern drängen sich zwischen den bunten Ständen hindurch. Insgesamt 134 Aussteller sind nach Kaufering gekommen, um sich am Donnerstag und Freitag auf der diesjährigen Azubimesse zu präsentieren. Hauptsponsor ist wieder das Windacher Klebstoffunternehmen Delo. Verantwortlicher Organisator und Kreishandwerksmeister Markus Wasserle eröffnete nach insgesamt sieben Monaten Vorbereitungszeit die Messe. Das Angebot reichte von Handwerksbetrieben über große Industriefirmen bis hin zu sozialen Einrichtungen. Besonders beliebt waren die Mitmachstationen: Besucherinnen und Besucher konnten Holz bearbeiten oder ihr Gleichgewicht bei der Kaminkehrer-Innung auf einer Slackline testen „Man muss in unserem Beruf schon schwindelfrei sein“, erklärte einer der Schornsteinfeger.

Die Ausbildungsmesse Landsberg findet wieder im Sportzentrum Kaufering statt Icon Galerie 67 Bilder Den zahlreichen Interessierten stehen etliche Ausbildungsbetriebe für Auskünfte zur Verfügung.

Gut vertreten war auch die lokale Politik. Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann griffen am Stand von Fichtl Holzbau beide zu Hammer und Nagel. Nur wenige Meter weiter versuchte sich der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag Holger Grießhammer im Brezenformen.

Holger Grießhammer: „Wir müssen das Image des Handwerks verbessern“

Grießhammer hat auch in diesem Jahr die Schirmherrschaft der Messe übernommen. Der gelernte Malermeister versteht sich selbst als „Botschafter des Handwerks“. „Wir brauchen dringend Menschen, die mit den Händen arbeiten“, sagte er bei der Eröffnung. Es sei nicht sinnvoll, Kinder ausschließlich in die akademische Laufbahn zu drängen. „Das Handwerk ist hoch kreativ und modern. Wir müssen das Image verbessern und die berufliche Bildung attraktiver gestalten.“ Auch eine gute Ausstattung der Berufsschulen sei dafür unverzichtbar.

Landrat Thomas Eichinger erklärte, Jugendliche müssten „herausfinden, was sie mit Sinn erfüllt“. Mit Blick auf die demografische Entwicklung und den zunehmenden Fachkräftemangel sei es zentral, frühzeitig Orientierung zu bieten. Unserer Redaktion sagte er, der Landkreis habe deshalb kräftig in die berufliche Bildung investiert: 30 Millionen Euro flossen allein in drei kürzlich fertig gestellte Bauabschnitte für die Modernisierung der Beruflichen Schulen in Landsberg. Hierbei wurden Klassenräume, Verwaltung und Mensa erneuert.

Laut Landtagsabgeordneter Gabriele Triebel greift der Ausbildungstag zu kurz

Gabriele Triebel, Landtagsabgeordnete der Grünen, hob im Gespräch hervor, dass die berufliche Bildung in den vergangenen Jahren insbesondere an Gymnasien vernachlässigt worden sei. Ein einmaliger Ausbildungstag greife dabei zu kurz. „Messen wie diese müssen in den Schulen besser vorbereitet und auch nachbereitet werden“, sagte sie.

Neben den klassischen Informationsständen setzte die Messe in diesem Jahr auch wieder auf digitale Unterstützung. Eine App half Schülerinnen und Schülern dabei, mögliche Berufswege einzugrenzen und anschließend mit den passenden Betrieben ins Gespräch zu kommen. Für Unternehmen gehe es laut Ausstellern längst nicht nur um gute Noten. „Sozialkompetenz, Teamfähigkeit und Begeisterung für den Beruf sind entscheidende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausbildung“, erklärte Andreas Freudling, Ausbildungsleiter bei Hilti.

Viele Unternehmen bieten Benefits an, um die Ausbildung attraktiver zu gestalten. So ist es Mitarbeitern bei Hilti möglich, zwei bezahlte Tage im Jahr für soziale Projekte zu investieren. Delo bietet seinen Mitarbeitern und Auszubildenden an, auch im Ausland zu arbeiten und schon früh als gleichberechtigter Teil im Team Verantwortung zu übernehmen.