vor 18 Min.

14.000 Besucher beim 14. Fünf Seen Filmfestival

Plus Das Fünf Seen Filmfestival im Landkreis Starnberg zieht Bilanz: Trotz Corona-Einschränkungen hat man sich ganz gut geschlagen.

Mehr als 14.000 Besucher sind in diesem Jahr zum Fünf Seen Filmfestival im Landkreis Starnberg gekommen. Intendant Matthias Helwig sprach zum Abschluss von einem enormen Erfolg in schwierigen Zeiten und das, obwohl nur maximal die Hälfte der Sitzplatzkapazität ausgelastet werden durfte. „Die Publikumsresonanz übertraf all unsere Erwartungen. Es hat sich gezeigt, dass es möglich ist, zusammenzukommen und Kultur zu veranstalten“, wird er in einer Mitteilung zitiert. Das Hygienekonzept sei aufgegangen. „Trotz der aktuellen Situation sind wir gewachsen und haben deutschlandweit in den Medien große Aufmerksamkeit bekommen.“ Im vergangenen Jahr zählte das Festival rund 21.000 Besucher.

Höhepunkte seien die Auftritte von Filmstar Lars Eidinger und der neuen Hannelore-Elsner-Preisträgerin Nina Hoss sowie das Konzert von Jazz-Legende Klaus Doldinger und die Weltpremiere von Pepe Danquarts „Vor mir der Süden“ gewesen. „Das war wahrlich eine Special Edition, die Sie auf die Bühne gezaubert haben“, betonte der Starnberger Landrat Stefan Frey. Das Festival habe einen politischen, aber auch kulturellen Anspruch, der es zu einer ganz besonderen Veranstaltung mit Stil und Charme mache.

164 Filme an 15 Tagen in vier Orten

Rund 70 Regisseure, Schauspieler und Filmemacher waren in diesem Jahr zu den Spielorten in Starnberg, Gauting, Seefeld und Weßling gekommen. Sie stellten vom 26. August bis 9. September 164 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme in 340 Vorstellungen auf neun Leinwänden vor, darunter vielfach auch Open Air. Das Fünf Seen Filmfestival endete mit der Verleihung des Publikumspreises der Süddeutschen Zeitung sowie einer Dokumentation über das Leben und Wirken des griechischen Komponisten Mikis Theodorakis von seinem Biografen und Freund Asteris Koutoulas. Der mit 5000 Euro dotierte SZ-Publikumspreis ging an den Film „Walchensee Forever“ von Janna Ji Wonders.

Zu Ehren von Mikis Theodorakis

Zu Ehren von Mikis Theodorakis präsentierte der Cellist Sebastian Hess in deutscher Erstaufführung einen neuen Zyklus für Violoncello des griechischen Komponisten, der am 29. Juni in Athen seinen 95. Geburtstag begangen hatte. In einer Grußbotschaft sagte Mikis Theodorakis: „Ich bin sehr glücklich, dass ein wichtiges Werk von mir, dass die Choros Asikikos das erste Mal auf deutschem Boden zu hören sind im Dialog mit meinem großen Vorbild Johann Sebastian Bach und im Sinne des Ideals der Freundschaft der Völker Deutschlands und Griechenlands. Es gibt für mich kein größeres Glück, als dass Sie mit dieser Aufführung und diesem schönen Festival den Glauben an den europäischen Gedanken bekräftigen.“

Zu Ehren von Mikis Theodorakis präsentierte der Cellist Sebastian Hess in deutscher Erstaufführung einen neuen Zyklus für Violoncello des griechischen Komponisten. Bild: Pavel Broz

Insgesamt wurden auf dem Festival elf Preise verliehen: Der Fünf Seen Filmpreis ging an „What You Don’t Know About Me“ von Rolando Colla, der Nachwuchspreis Perspektive Junges Kino an „Acasa, my Home“ von Radu Ciorniciuc, der Dokumentarfilmpreis an „The Earth Is Blue As An Orange“ von Iryna Tsilyk, der Horizonte-Filmpreis an „Bamboo Stories“ von Shaheen Dill-Riaz, der Hannelore-Elsner-Schauspielpreis an Nina Hoss, der Video-Art-Preis an „Un Hombre Que Camina“ von Enrique Ramírez, der ShortPlus Award an „Mazel Tov Cocktail“ von Arkadij Khaet, der Kurzfilmpreis „Goldenes Glühwürmchen“ an „Salon Styx“ von Alexander Peskador, der Drehbuchpreis an „Homeward“ von Nariman Aliev sowie der One Future Preis an „The Great Green Wall“ von Jared P. Scott und der One Future Ehrenpreis an Matthias Helwig. (lt)

