vor 47 Min.

14 Corona-Mutationen im Landkreis Landsberg bestätigt

Im Landkreis Landsberg sind 14 neue Corona-Mutationen bekannt. Zum ersten Mal ist auch ein Kind betroffen.

Von Thomas Wunder

Das Landesamt für Gesundheit hat am Montagabend 13 Corona-Infektionen mit der südafrikanischen Virusvariante (B.1.351) im Landkreis bestätigt. Davon betroffen sind sieben Bewohner einer Asylunterkunft im Landkreis und eine Kontaktperson sowie vier Bewohner und eine Kontaktperson eines Seniorenwohnheims in Windach. Zudem wurde bei einem Kind die britische Virusvariante (B.1.1.7) bestätigt. Dies teilte das Landratsamt am Dienstagabend mit.

Ende Januar war in der Asylbewerberunterkunft bei neun Bewohnern eine Infektion festgestellt worden. Am Montag sei der Nachweis für die südafrikanische Mutation bei sieben Bewohnern der Unterkunft beim Gesundheitsamt eingegangen. Zusätzlich sei der Nachweis bei einer Kontaktperson von außerhalb der Einrichtung erfolgt. Alle Kontaktpersonen seien mit Bekanntwerden des ersten Falls (19. Januar) in Quarantäne gewesen. Insgesamt wurden aus dieser Gruppe laut Landratsamt zwei Personen im Krankenhaus behandelt.

Corona-Mutationen: Auch eine Wohngemeinschaft in Windach ist betroffen

Darüber hinaus wurden ab 26. Januar in einer Wohngemeinschaft für Senioren mit Heimcharakter in Windach zehn Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Das Virus wurde auch bei acht Mitarbeitern nachgewiesen. In diesem Fall sei dem Gesundheitsamt am Montag die südafrikanischen Variante bei vier Bewohnern und einer Mitarbeiterin bestätigt wurden.

Bei einem Kind, das eine ambulante Gemeinschaftseinrichtung im Landkreis besucht, wurde die britische Variante B.1.1.7 bestätigt. Das Kind sei inzwischen wieder aus der 14-tägigen Quarantäne entlassen und zeige keine Symptome, teilt das Landratsamt mit. Die Gruppe, die das Kind besuchte, war geschlossen worden. Bei allen Reihentests im Umfeld seien keine positiven Ergebnisse festgestellt worden.

Bereits beim Verdacht von Infektionen mit Virusvarianten trifft das Gesundheitsamt laut Landratsamt alle erforderlichen Maßnahmen. Die Infektionsschutzmaßnahmen seien die gleichen wie bei allen anderen Neuinfizierten.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen