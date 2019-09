27.09.2019

15000 Euro für die Mittelschule

Förderverein unterstützt Bibliothek

Über eine Spende in Höhe von 15000 Euro durfte man sich vor Kurzem an der Landsberger Mittelschule freuen. Das Geld hatte der Fritz-Beck-Förderverein aufgebracht. Es soll der Anschaffung von Büchern für die Bibliothek der Mittelschule verwendet werden. Die Vorsitzende des Fördervereins, Christina Toth, und Markus Salzinger übergaben jetzt einen symbolischen Scheck an Schulleiter Christian Karlstetter.

„Bei dieser Spende ist uns der Hintergrund wichtig, dass die Schüler wieder gerne Bücher lesen wollen. Bücher, welche für die heutigen Kinder und Jugendlichen interessant sind und zeitgemäß zum Lesen auffordern, müssen im Angebot sein“, wird Christina Toth in einer Mitteilung zitiert.

Der Verein wirkt bereits seit 20 Jahren für die Schule. Er habe schon vieles, das der Sachaufwandsträger nicht übernehme, gesponsert. Darunter waren zuletzt auch Wasserspender für die Schule. (lt)

