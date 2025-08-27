17-Jähriger verursacht hohen Sachschaden nach gefährlichem Fluchtversuch

Einen äußerst gefährlichen Fluchtversuch vor einer Polizeikontrolle leistete sich am Dienstag gegen 23 Uhr ein 17-jähriger Peißenberger, teilt die PI Weilheim mit. Zeugen des Ablaufs, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weilheim in Verbindung zu setzen.

Der Autofahrer fiel den Weilheimer Beamten bereits zwischen Weilheim und Peißenberg im Bereich von Oderding auf, wo er sehr langsam und unsicher fuhr. Am Ortseingang von Peißenberg sollte der Fahrer kontrolliert werden. Doch der Aufforderung „Stopp Polizei“ kam er nicht nach.

Als die Beamten das Blaulicht einschalteten, beschleunigte der Fahrer des weißen BMWs stark und versuchte davonzufahren. Auf der Haupt- und Schongauer Straße erreichte er über 150 Kilometer pro Stunde, überholte andere Fahrzeuge und fuhr gleich zweimal in Kreisverkehre entgegen der Fahrtrichtung.

In einem dieser Kreisverkehre verlor der 17-Jährige die Kontrolle, prallte frontal gegen ein Verkehrszeichen und konnte daraufhin von der Polizei gestoppt und festgenommen werden. Wie sich herausstellte, hatte der Peißenberger das Auto seiner Schwester ohne deren Wissen genommen. Außerdem besitzt er keinen Führerschein. Der Schaden beträgt rund 26.000 Euro. (AZ)