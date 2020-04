11:10 Uhr

18-jährige Frau überschlägt sich mit dem Auto

Einen Schutzengel hatte eine Autofahrerin in Altenstadt dabei, die sich mit ihrem Fahrzeug überschlagen hat.

Einen Schutzengel hatte eine 18-Jährige am Samstagabend dabei. Die junge Frau aus Schongau hatte in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie war auf der Triebstraße in Altenstadt in Richtung Schongau unterwegs. Beim Versuch, ihren Pkw auf der Fahrbahn zu halten, lenkte die Frau so stark nach rechts ein, dass sich der Pkw überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Die Straße ist zeitweise gesperrt

Die Fahrerin zog sich laut Polizei nur eine Hautabschürfung am Bein zu. Am Pkw entstand allerdings wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße durch die Feuerwehr Altenstadt gesperrt. (lt)

