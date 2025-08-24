18-Jähriger erkennt ein abbiegendes Auto beim Zollhaus zu spät und fährt auf

Auf der Staatsstraße zwischen Klosterlechfeld und Geltendorf hat sich bei Scheuring am Samstag kurz vor 14 Uhr ein Unfall ereignet, wie die Polizei Landsberg informiert. Ein 18-Jähriger fuhr Richtung Osten, auf Höhe des Zollhauses übersah er, dass eine vorausfahrende 47-Jährige nach Scheuring abbiegen wollte und fuhr auf. Verletzt wurde niemand, es entstand aber ein Sachschaden von rund 9000 Euro. (AZ)

