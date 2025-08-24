Icon Menü
18-Jähriger erkennt ein abbiegendes Auto beim Zollhaus nahe Scheuring zu spät und fährt auf

Scheuring

18-Jähriger erkennt ein abbiegendes Auto beim Zollhaus zu spät und fährt auf

Auf der Staatsstraße bei Scheuring erkennt ein 18-Jähriger die Situation zu spät und fährt einer Autofahrerin auf, die abbiegen will.
Von Christian Mühlhause
    Ein 18-Jähriger hat auf Höhe des Zollhauses bei Scheuring einen Unfall verursacht.
    Foto: Julian Leitenstorfer (Symbolfoto)

    Auf der Staatsstraße zwischen Klosterlechfeld und Geltendorf hat sich bei Scheuring am Samstag kurz vor 14 Uhr ein Unfall ereignet, wie die Polizei Landsberg informiert. Ein 18-Jähriger fuhr Richtung Osten, auf Höhe des Zollhauses übersah er, dass eine vorausfahrende 47-Jährige nach Scheuring abbiegen wollte und fuhr auf. Verletzt wurde niemand, es entstand aber ein Sachschaden von rund 9000 Euro. (AZ)

