11:36 Uhr

19-Jähriger schüttet Benzin in Feuer und wird schwer verletzt

Eine Gartenparty endet für einen jungen Mann in Utting mit schwersten Brandverletzungen. Seine Kleidung fängt nach einem fatalen Fehler Feuer.

Ein junger Mann ist in der Nacht auf Mittwoch in Utting bei einem Gartenfeuer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, erlitt der 19 Jahre alte Schüler gegen 1.30 Uhr schwerste Verbrennungen, als er Benzin in eine Feuerschale schütten wollte.

Drei junge Männer hatten eine kleine Party gefeiert und zündeten dazu im Garten eine Feuerschale an. Als der 19-Jährige Benzin in die Feuerschale schütten wollte, entflammte sich die Kleidung. Dabei erlitt er am Rücken und an der rechten Hand Verbrennungen zweiten und dritten Grades. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Spezialklinik geflogen. (lt)

