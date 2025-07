19-jährige Autofahrerin überschlägt sich bei Unfall nahe Unterdießen

Eine 19-Jährige aus dem südlichen Landkreis Landsberg kam am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr alleinbeteiligt auf der Kreisstraße bei Unterdießen mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich dort in einem Maisfeld. Laut Polizei Landsberg blieb die Frau „wie durch ein Wunder unverletzt“. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. (AZ)

