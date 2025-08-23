20-jähriger Unfallverursacher flüchtet in Landsberg und wird von der Polizei aufgespürt

Ein 20-Jähriger aus Peiting hat am Samstagmorgen gegen 3.55 Uhr auf der Verbindungsstraße von Landsberg nach Pürgen einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet, berichtet die Polizei Landsberg. In der engen Linkskurve am Freien Feld, vor der Eimündung in die Staatsstraße 2057, geriet er von der Fahrbahn und prallte in den dortigen Wall.

Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt. Als ein nachfolgender Zeuge den Fahrer ansprach, flüchtete dieser. Die verständigte Polizeiinspektion Landsberg führte zusammen mit der Polizeiinspektion Dießen eine Nahbereichsfahndung durch, bei der der Fahrer gestellt wurde. Da er laut Polizei „offensichtlich alkoholisiert“ war, wurden Blutentnahmen angeordnet und im Klinikum Landsberg durchgeführt. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde beschlagnahmt. Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Der Schaden am Wall blieb gering. Am Pkw entstand so starker Schaden, dass er nicht mehr fahrfähig war. (AZ)