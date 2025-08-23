Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

20-jähriger Unfallverursacher flüchtet in Landsberg und wird von der Polizei aufgespürt

Landsberg

20-jähriger Unfallverursacher flüchtet in Landsberg und wird von der Polizei aufgespürt

Ein 20-Jähriger aus Peiting flieht nach einem Unfall in Landsberg. Beamte der Polizeiinspektionen Landsberg und Dießen spüren ihn aber auf.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei Landsberg leitete nach der Flucht des Unfallverursachers eine Fahnung ein, bei der auch Kollegen aus Dießen halfen.
    Die Polizei Landsberg leitete nach der Flucht des Unfallverursachers eine Fahnung ein, bei der auch Kollegen aus Dießen halfen. Foto: Julian Leitenstorfer

    Ein 20-Jähriger aus Peiting hat am Samstagmorgen gegen 3.55 Uhr auf der Verbindungsstraße von Landsberg nach Pürgen einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet, berichtet die Polizei Landsberg. In der engen Linkskurve am Freien Feld, vor der Eimündung in die Staatsstraße 2057, geriet er von der Fahrbahn und prallte in den dortigen Wall.

    Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt. Als ein nachfolgender Zeuge den Fahrer ansprach, flüchtete dieser. Die verständigte Polizeiinspektion Landsberg führte zusammen mit der Polizeiinspektion Dießen eine Nahbereichsfahndung durch, bei der der Fahrer gestellt wurde. Da er laut Polizei „offensichtlich alkoholisiert“ war, wurden Blutentnahmen angeordnet und im Klinikum Landsberg durchgeführt. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde beschlagnahmt. Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Der Schaden am Wall blieb gering. Am Pkw entstand so starker Schaden, dass er nicht mehr fahrfähig war. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden