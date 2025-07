14-jähriger Schüler sammelt 2010 Euro für die Lebenshilfe Landsberg

Im Rahmen seines Jahresprojekts in der 8. Klasse am Landheim Ammersee hat Tassilo Maris ein eigenes Kochbuch mit traditionellen griechischen Rezepten seiner Großmutter gestaltet. Sein Ziel war klar: Den Erlös aus dem Verkauf für die Heilpädagogische Tagesstätte 2 (HPT 2) der Lebenshilfe Landsberg zu spenden. Die Initiative ist für den jungen Schüler eine ganz persönliche Angelegenheit, denn sein Zwillingsbruder Max wird selbst in der HPT 2 betreut.

„Mir war sofort klar, dass ich etwas für die HPT 2 machen möchte. Mein Bruder geht dorthin, und ich fand es schon immer cool, wie die Kinder dort begleitet werden, aber weil das Gebäude alt ist, fehlt zum Beispiel ein Aufzug oder eine barrierefreies Spielbereich im Außengelände. Im Zuge des gerade stattfindenden Umbaus soll der Erlös aus dem Verkauf des Kochbuches deshalb Max und den anderen Kindern zugutekommen, die auf intensive Förderung angewiesen sind“, wird Tassilo in einer Pressemitteilung der Lebenshilfe Landsberg zitiert.

Bei einem Treffen ehemaliger Landheim-Schüler war die Resonanz überwältigend

Beim Altlandheimer-Treffen Mitte Juli bot Tassilo das liebevoll gestaltete Kochbuch zugunsten der HPT 2 an. Die Resonanz war überwältigend: Ehemalige Schülerinnen und Schüler zeigten sich großzügig und unterstützten das Projekt tatkräftig. Durch den Verkauf kamen 1005 Euro zusammen. Darüber hinaus verdoppelte die „Manuel und Martin Theisen – Stiftung“ den Betrag und würdigte damit das Engagement des jungen Schülers. Insgesamt konnte Tassilo jetzt eine Summe von 2010 Euro an die Lebenshilfe Landsberg übergeben.

„Die Spende kommt zur genau richtigen Zeit“, so Christoph Lauer, Geschäftsführer der Lebenshilfe Landsberg. „Unsere HPT 2 befindet sich derzeit im Umbau. Wir betreuen hier Kinder im Schulalter mit besonderem Förderbedarf, die eine individuell abgestimmte und strukturierte Begleitung brauchen. Viele notwendige Anschaffungen wie etwa für die Ausstattung des Turnraums oder der Therapieräume für Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie werden leider nicht durch öffentliche Kostenträger finanziert.“ Dank Tassilos Spende konnte nun ein lang ersehnter Schaukelsitz für Menschen mit Handicap vollständig finanziert werden. Ein langgeherter Wunsch der Kinder und der Pädagogen gehe damit in Erfüllung.

Die Lebenshilfe Landsberg ist weiterhin auf Spenden angewiesen

Die Lebenshilfe Landsberg ist für den laufenden Neubau der HPT 2 weiterhin auf Spenden angewiesen, um den betreuten Kindern die bestmögliche Förderung zu ermöglichen. Das Kochbuchprojekt von Tassilo zeigt laut Pressemeldung eindrucksvoll, wie viel persönliches Engagement bewegen kann und wie wichtig gesellschaftlicher Zusammenhalt ist, gerade für Menschen, die besondere Unterstützung brauchen. (AZ)