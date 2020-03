18.03.2020

22 neue Kreisräte und ein Rückkehrer

Jetzt steht fest, wer dem neuen Kreistag angehören wird. Die meisten Neulinge gibt es bei den Grünen

Am Dienstagmittag stand nunmehr auch das Ergebnis der Wahl zum Landsberger Kreistag fest: Nach den Meldungen aus den letzten neun Wahlbezirken, die am Dienstag noch eingingen, hat sich jedoch gegenüber dem Trend am Montag nichts Wesentliches mehr verändert. So sieht das vorläufige Ergebnis aus:

38,1 Prozent, 23 (2014: 24) Sitze;

25,7 Prozent, 15 (10) Sitze;

Wähler 8,5 Prozent, 5 (6) Sitze;

8,0 Prozent, 5 (7) Sitze;

5,1 Prozent, 3 (3) Sitze;

4,8 Prozent, 3 (4) Sitze;

4,8 Prozent, 3 (3) Sitze;

2,1 Prozent, 1 (1) Sitz;

1,9 Prozent, 1 (0) Sitz;

Partei 1,0 Prozent, 1 (0) Sitz.

22 Kreisräte werden erstmals ins Landratsamt einziehen. Die meisten neuen Gesichter gibt es bei den Grünen mit acht Neulingen, darunter ist auch Landratskandidat Dr. Peter Friedl. Bei der CSU sind es sieben, darunter mit Christian Bolz, Alexander Ditsch, Leonhard Stork, Andreas Glatz und Andreas Braunegger fünf amtierende beziehungsweise künftige Bürgermeister.

Zwei neue Kreisräte und einen Rückkehrer – Markus Wasserle gehörte dem Gremium bis 2014 als Vertreter der FDP an – gibt es bei der SPD. Der Fraktion gehören auch der Landsberger OB-Kandidat Felix Bredschneijder und der Kauferinger Bürgermeister Thomas Salzberger an. Neu bei der UBV ist die Landsberger OB-Kandidatin Doris Baumgartl.

Nicht mehr wiedergewählt wurden Ralf Filser und Clemens Weihmayer von der CSU, Johannes Erhard (Freie Wähler), Kathrin Brachner-Kubat, Margarita Däubler und Ulla Kurz von der SPD, Georg Wegele (Bayernpartei), Christoph Ertl (früher FDP, zuletzt UBV), Volker Bippus (UBV) und Annunciata Foresti (früher Grüne, zuletzt ÖDP). (ger)

