24 Jahre Politik sind für den Dießener Bürgermeister Herbert Kirsch noch nicht genug

Plus Bürgermeister Herbert Kirsch hat am Donnerstag seinen letzten Arbeitstag im Dießener Rathaus. In Kürze wird er aber in neuer Funktion in die Kommunalpolitik zurückkehren. Ein Rück- und ein Ausblick.

Tatsächlich lassen sich ein paar Umzugskartons im Amtszimmer von Dießens Bürgermeister Herbert Kirsch finden. Was nimmt ein aus dem Amt scheidender Bürgermeister aus dem Rathaus mit? Eigentlich nicht viel, das meiste, was sich in einem solchen Amtszimmer befindet, gehört ja der Gemeinde. Ein paar Sachen werden zusammenkommen, wie zum Beispiel ein Zeitungsausschnitt, als 2012 der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer den Töpfermarkt besuchte.

Bis zum Donnerstag wird Kirsch noch Bürgermeister in Dießen sein. Aber so ganz geht er ja nicht. Zwar räumt er sein Amtszimmer, aber elf Tage später wird er als Gemeinderat in die Dießener Kommunalpolitik zurückkehren. Bevor man ihn danach fragt, erklärt er gleich von selbst sein Selbstverständnis als künftiger Gemeinderat: Er werde kein besonderes Amt – etwa ein Fachreferat oder die Fraktionsführung der „Dießener Bürger“ – übernehmen, versichert er und möchte nicht als Strippenzieher betrachtet werden. Auch aus dem aktuellen Tauziehen um Vizebürgermeisteramt und Referentenposten halte er sich heraus.

Das sind die Themen, die ihm weiter wichtig sind

Aber wie will er dann als Gemeinderat künftig wirken? Zu allem seinen Senf dazugeben wolle er nicht, aber: „Mir geht es um die Fragen, die von weitreichender Bedeutung sind: Wie geht es beim Seepark in St. Alban weiter, wie bei den Seeanlagen, beim ,Drei Rosen’ und bei den Huber-Häusern“, erklärt Kirsch: Alles Themen, die ihn als Bürgermeister Jahre und Jahrzehnte begleitet haben, aber noch nicht zu Ende gebracht werden konnten.

Einen langen Atem zu haben, das ist für Kirsch eine wichtige Eigenschaft, die man als Bürgermeister vorweisen müsse. Dass er kein großer Visionär ist, wurde manchmal an ihm kritisiert. Darauf komme es aber nicht an: „Es geht darum, Chancen zu erkennen, und dann entschlossen zuzupacken, das Eisen schmieden, solange es heiß ist“, sagt Kirsch. Der Töpfermarkt war dafür ein Beispiel: Zwar konnte Kirsch nicht verhindern, dass der bis dato von dem Keramiksammler Arthur Sudau in dessen Garten veranstaltete „Süddeutsche Töpfermarkt“ nach Landsberg abwanderte. Dessen Bedeutung blieb aber immer hinter dem daraufhin in den Seeanlagen von der Gemeinde etablierten „Dießener Töpfermarkt“ zurück.

Mancher Versuchung wurde in Dießen widerstanden

Der 60-Jährige ist keiner, der in der Rückschau nur sich selbst sieht: Hinzukommen müsse immer, dass der Gemeinderat mitzieht. Nur vor diesem Hintergrund habe er etwa vor 20 Jahren im Kultusministerium zusichern können, die Gemeinde werde sich um das Grundstück für ein Gymnasium kümmern und einen finanziellen Beitrag dazu leisten. Und nur so könne man, wenn es nötig ist – wie etwa für den Seezugang in St. Alban – politisch und juristisch auf ein Ziel hinarbeiten.

Grundsteinlegung für das Ammersee-Gymnasium im Mai 2005 mit dem damaligen Landrat Walter Eichner, MdB Alexander Dobrindt, Herbert Kirsch, Architekt Aslan Tschaidse und dem seinerzeitigen Wissenschaftsminister Dr. Thomas Goppel. Bild: Thorsten Jordan/Archiv

Charakteristisch für die Ära Kirsch war, dass sich Dießen weniger verändert hat als andere Kommunen. Auf den ersten Blick sieht die Marktgemeinde nicht viel anders als 1996 aus, als Kirsch ins Amt kam. Seither entstanden keine neuen Ortsränder mit Neubaugebieten, Kreisverkehren, neuen Straßen, Discountern oder Fliesenmärkten. Gelegenheiten zu solchen Veränderungen hätte es hin und wieder zwar schon gegeben. Doch Präsentationen von Projektentwicklern und Investoren begegnete man in Dießen eher skeptisch. Als etwa Ende der 1990er-Jahre klar wurde, dass der Staat das Gut in Romenthal verkaufen würde, hätte das woanders vielleicht die großen Entwicklungsfantasien ausgelöst. Was kam in Dießen heraus? Ein überschaubares Gewerbegebiet, einigermaßen versteckt hinter der Romenthaler Allee, während der allergrößte Teil eine ökologische Landwirtschaft und ein Naherholungsgebiet der Dießener blieb.

Im Ortszentrum hat sich einiges getan

Wer genauer hinschaut, wird freilich erkennen, dass auch in Dießen kein Stillstand herrschte. Am augenfälligsten ist das im Ortszentrum. Die noch vor seiner Amtszeit in die Wege geleitete Ortskernsanierung trieb Kirsch voran. Das heutige Bahnhofsumfeld etwa hat nichts mehr gemeinsam mit dem schäbigen Zustand von vor 20 Jahren. Auch die Mühlstraße mit Mühlbach und Untermüllerplatz wurde neu gestaltet. Letzteres war jedoch eine der wenigen Maßnahmen, die nachhaltig Zank und Ärger produzierten. Doch das, so sieht es Kirsch, habe nicht an der Umgestaltung an sich gelegen, sondern „es geht einzig und allein um die Parkerei“.

Sportlich: Beim Silvesterlauf 2009 in Dießen. Bild: Thorsten Jordan/Archiv

Der Bau- und Immobilienboom ging aber auch an Dießen nicht spurlos vorüber. Nicht selten wurde am Ende vorm Verwaltungsgericht entschieden, wo und was in Dießen gebaut werden durfte und was nicht. Immer wieder bekam die Gemeinde dabei recht, aber Kirsch weiß auch: „Die Verdichtung können sie aufgrund der Gesetzgebung und Rechtsprechung nicht aufhalten“. Und es sei auch unstrittig, dass Wohnraum gebraucht werde. „Die Alternative zur Verdichtung wäre nur, das Land zu zersiedeln.“

Ein Lesestuhl und etliche Bücher warten

Zu seinen Zukunftsplänen äußert sich Kirsch nur kurz. „Es braucht niemand Angst zu haben, dass ich in ein tiefes Loch falle. Ich habe eine Familie, einen großen Garten und auch ein paar Hobbys, die ich jetzt ausgedehnter pflegen kann.“ Und dann habe er ja einen Lesestuhl zu seinem 60. Geburtstag geschenkt bekommen und eine ganze Reihe ungelesener Bücher im Regal stehen. „Weil ja zurzeit wenig Abendtermine sind, habe ich schon mit dem ersten Buch angefangen, eine Biografie über Friedrich Engels.“