25 Jahre Förderverein: Feller und Friends rocken das Stadttheater zum Jubiläum

Schon vor der Vorstellung ist man aufgeregt. Vor und hinter der Bühne. Was haben „Feller und friends“ zum Jubiläum vor? Und dann werden alle Erwartungen übertroffen. Die Band macht dem Theater ein riesiges Geschenk mit diesem Benefizkonzert, aber auch die Besucherinnen und Besucher (einschließlich der Bandmitglieder) sind an diesem Abend vollkommen euphorisch. Was auf der Bühne geboten wird, hat nicht nur Niveau, es reißt auch (fast) alle von den Sitzen und es wird mitgetanzt. Eine Feier, wie man sie sich nicht besser wünschen kann. Till-Vereinsvorsitzende Sabine März-Lerch sagt zu Beginn, dass man sich auf dieses Theater in Landsberg etwas einbilden kann und auch auf die 300 engagierten Mitglieder des Vereins.

J.J. Feller and friends im Stadttheater: Thomas Tauscher (Schlagzeug), Hygin Kramm (Gitarre), Axel Ludwig (Bass), Special guest: Specki T.D. (Schlagzeug) und Verena Hamel (Gesang). Foto: Thorsten Jordan

Einer davon ist Anwalt und Gründungsmitglied Joachim Feller, der an diesem Abend mit seiner Band nicht nur für ein total ausverkauftes Haus, sondern für eine riesige Stimmung sorgt. Er hatte gerufen und es kam eine Band mit hervorragenden Solisten, die von dem Landsberger Axel Ludwig musikalisch zusammengeführt wurden, heraus. Das macht vom ersten Moment, mit „Sweet Home Chicago“, also „“Sweet Home Landsberg“ riesigen Spaß. Am Bass Axel Ludwig, am Keyboard Klaus Geisel, an der Gitarre Hygin Kramm und Tommi Tauscher am Schlagzeug bilden den Grundstock dieser Band. Feller singt oder spielt wie nebenbei Gitarre, Stefan Hampel ist am Flügel sehr souverän, (ob bei Joe Jacksons „Be My Number Two“ oder “Your Song“ von Al Jarreau). Da passt gesanglich wie musikalisch alles. Zusammen mit Feller bildet er bei „Space Oddity“ von David Bowie eine Einheit mit viel Gefühl.

Petra Kapp-Hampel mit „All By Myself". Einfühlsam und kraftvoll war diese Nummer. Foto: Thorsten Jordan

Es gibt sehr abwechslungsreiche Gesangseinlagen, die nicht nur mitreißend und unterhaltsam sind, sondern auch hervorragend zum jeweiligen Interpreten passen. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen Profis und Laien, und das macht den Abend so besonders. Denn hier ist wirklich jeder ein Star. Die gesangsgewaltige Rebecca Winter, deren Vater an der Gitarre ist, holt nicht nur bei „Let It Rain“ sondern auch mit Gloria Gaynors „I Will Survive“ alle von den Sitzen. Verena Hamel überzeugt bei Alicia Keys „If I Ain`t Got You“ und Petra Kapp-Hampel ist bei Eric Carmens „All By Myself“ völlig in ihrem Element und schmettert das Lied einfühlsam und kraftvoll wie Celine Dion in den Theatersaal. Eine beeindruckende Leistung.

Stefan Hampel (Klavier/Gesang) sitzt zwar am Rande, ist aber gesanglich voll im Mittelpunkt. Foto: Thorsten Jordan

Doch Fellers and friends bieten noch drei weitere hochkarätige Überraschungen. Soulsänger Adriano Prestel aus dem nahen München war schon bei „Stand By Me“ einfach nur großartig und steigert das noch im zweiten Teil mit „Higher an Higher“ oder „Shout“ . Ganz Profi hat er das Publikum sofort auf seiner Seite. Das weiß schon gar nicht mehr, welche Nummer nun ihr Favorit ist und staunt, als Feller auch noch den Schlagzeuger von „In Extremo“ Specki TD auf die Bühne zaubert.

Specki T.D. am Schlagzeug. Der Drummer spielt sonst in riesigen Arenen und hat Landsberg einen Heimatbesuch abgestattet. Foto: Thorsten Jordan

Florian Speckardt war schon damals vor 25 Jahren beim ersten Benefizkonzert fürs Theater mit dabei und unterstützt nun heute die Band und Verena Hamel bei Melissa Etheridges „Like The Way I Do“ und „You Shook Me All Night Long“ (AC/DC). 25 Jahre später, mit dem gleichbleibenden Erfolg.

Special guest: Schauspieler Peter Lohr mit einem persönlichen Trauma. Foto: Thorsten Jordan

Und auch Goli, Fellers Jugendfreund, ist an diesem Abend nicht von der Bühne zu bekommen. Schauspieler Robert Lohr (Die Bergretter) hat nicht nur einen Song von Rainhard Fendrich (Weus‘d a Herz hast wia a Bergwerk), nein er hat auch seine ganz eigene Jubiläumsgeschichte mitgebracht, bei der er die Unterstützung des Publikums ganz dringend braucht. 40 Jahre ist sein Bühnenjubiläum. Denn auch Lohr hatte schon einmal einen Auftritt im Stadttheater, mit dem Schülertheater und einer alten Freundin, Danni Dummer (heute Holzmann) sitzt auch im Publikum und muss aufstehen, denn sie hat damals die Hexe gespielt. Und das freut das Publikum, denn man kennt sich.

Joachim Feller (Gitarre/Gesang) hat einen großartigen Abend ins Stadttheater gezaubert. Foto: Thorsten Jordan

Überhaupt sind viele im Publikum, die vielleicht nicht vor 40 Jahren (wie Lohr) mit dabei waren, aber beim ersten Auftritt der Band im Stadttheater. Und die Band hatte und hat kein Trauma von diesem Auftritt – wohl aber Robert Lohr, der bei der Schlussszene von Faust, den er damals spielte, und Gretchen sagte, „Oh Heinrich mir graut vor dir“ , aus der ersten Reihen den Satz hörte, „mir auch“.

Soulsänger Adriano Prestel begeisterte das Publikum. Foto: Thorsten Jordan

Das habe ihn bis heute verfolgt, so Lohr, und deshalb mussten quasi als heilende Gegentherapie alle im Publikum den Satz noch einmal wiederholen. Um das Trauma loszuwerden. Und das machte das Publikum auch gerne mit. Lohr hat endlich sichtbar sein Trauma überwunden und die Zuschauer einen schönen, mitreißenden und emotionalen Abend erlebt, wie er nicht besser sein kann. Und da war es nur schlüssig, dass es als Zugabe „Angels“ von Robbie Williams gab. Gesang, Feller und Hampel. Da gibt es nur eins zu wünschen. Eine Wiederholung dieses schönen Abends und bitte nicht erst in 25 Jahren.

TILL feiert 25 Jahre mit J.J. Feller and friends Icon Galerie 132 Bilder Ein musikalischer Abend in Bildern mit J.J. Feller and friends wie Verena Hamel, Rebecca Winter, Petra Kapp-Hampel, Adriano Prestel, Robert Lohr, Specki T.D., Thomas Tauscher, Klaus Geisel, Hygin Kramm, Stefan Hampel und Axel Ludwig.