30 Jahre Deutsche Einheit: In Landsberg sind sich Ost und West ganz nah

Am 3. Oktober wird 30 Jahre Deutsche Einheit gefeiert. LT-Redakteur Thomas Wunder blickt auf diese Zeit zurück.

30 Jahre Deutsche Einheit. Wie erklärt man das seinen Kindern? Die können sich gar nicht vorstellen, dass es über 40 Jahre lang zwei deutsche Staaten gegeben hat. Und eine Mauer, die die Menschen getrennt hat, den Kalten Krieg und die Angst vor der nuklearen Katastrophe.

Vor Freude weinende Menschen

Und dann erzählt man den Kindern von ersten Trabbis, die in der Nacht des 9. November 1989 durch Landsberg fuhren, als erstmals die Grenzen geöffnet worden waren. Man erzählt von der Mauer, die in Berlin niedergerissen wurde und von vor Freude weinenden Menschen, und vom Sommer 1990 als Deutschland, nein, die Bundesrepublik, Fußball-Weltmeister wurde. Und schließlich vom 3. Oktober, als die beiden Staaten wiedervereint wurden.

30 Jahre Deutsche Einheit haben auch im Landkreis Landsberg ihre Spuren hinterlassen. In erster Linie sind es die Menschen, die ihre Heimat in Ostdeutschland verließen, um hier ihr Glück zu finden. Viele von ihnen sind heimisch geworden, haben neue Freunde gefunden und bereichern unsere Gesellschaft in vielfältigster Art und Weise.

Noch immer gibt es einen Sachsen-Stammtisch

Wie nah sich Ost und West kommen können, zeigt die Städtepartnerschaft zwischen Landsberg und Waldheim in Sachsen. Ein Waldheimer, der in Landsberg heimisch wurde, die Rede ist von Jost Handtrack, hat es vorgemacht und die Partnerschaft in die Wege geleitet. Landsberger Unternehmen siedelten sich in dem Städtchen an, bei gegenseitigen Besuchen entstanden echte Freundschaften und im Jahr 2002 halfen die Landsberger tatkräftig mit, als nach einem Hochwasser aufgeräumt werden musste. Noch heute gibt es regelmäßig den Sachsen-Stammtisch in Landsberg, bei dem sich „Einheimische“ und „Neubürger“ austauschen.

Von Landsberg aus betrachtet sind 30 Jahre Deutsche Einheit zuallererst mal ein großes Glück. Allerdings ist die Geschichte der Wende noch nicht vollendet. Sie wird vor allem in den ostdeutschen Bundesländern weiter geschrieben werden müssen.

Lesen Sie dazu auch:

Tag der Deutschen Einheit: 30 Jahre Ost-West-Geschichte in Landsberg

Themen folgen