300.000 Euro Bußgeld - Kapitän Reisch will "zur Not bis zum europäischen Gerichtshof"

Claus-Peter Reisch aus Landsberg am Lech ist mit 104 Menschen auf seinem Schiff ohne Erlaubnis in einen italienischen Hafen eingefahren. Nun soll er 300.000 Euro Bußgeld bezahlen.

Von Daniela Hungbaur

Der Kapitän des Rettungsschiffes „Eleonore“, Claus-Peter Reisch aus Landsberg am Lech, soll 300.000 Euro Strafe bezahlen. Wie berichtet, hat er den Notstand geltend gemacht und ist trotz eines Verbots mit 104 Migranten an Bord in den Hafen Pozzallo auf Sizilien eingelaufen. Gegen das Bußgeld will er juristisch vorgehen, erklärte er am Freitag gegenüber unserer Redaktion. „Zur Not fechte ich es bis zum europäischen Gerichtshof durch.“ Denn Reisch sieht das Recht auf seiner Seite.

Auch hofft Reisch noch darauf, dass die gesetzlichen Vorgaben des früheren italienischen Innenministers Matteo Salvini keinen Bestand mehr haben. Der rechte Politiker hatte die Häfen seines Landes für Schiffe mit Flüchtlingen weitgehend geschlossen. Doch mittlerweile gibt es eine neue italienische Regierung, der Salvini nicht mehr angehört.

Reisch war ohne Erlaubnis mit mehr als 100 Migranten an Bord in Hafen eingelaufen

Im Gespräch mit unserer Redaktion betont Kapitän Reisch keine andere Wahl gehabt zu haben, als den italienischen Hafen anzusteuern. Acht Tage und Nächte waren die 104 Migranten und die neunköpfige Crew auf 46 Quadratmeter eingepfercht. „Ich kann vor meiner Crew nur den Hut ziehen.“

Durch das Gewitter spitzte sich die Lage massiv zu. „Alle waren komplett nass. Und ich trage die Verantwortung nicht nur für meine Besatzung, sondern auch für meine Gäste.“ Die Zeit habe durch das Unwetter gedrängt: „Ich werde da draußen auf dem Meer nicht untergehen, nur, weil Herr Salvini das will.“ Reisch sah sich gezwungen, betont er, den Notstand zu erklären.

Ich soll 300.000€ Strafe zahlen - für 104 gerettete Leben: https://t.co/fvPMQ8nVUv — Claus-Peter Reisch (@ClausReisch) September 4, 2019

Italienische Behörden haben das Schiff "Eleonore" von Reisch beschlagnahmt

Wie es mit seinem Schiff, der „Eleonore“, weiter geht, ist noch völlig offen. „Momentan ist es beschlagnahmt“, sagt Reisch. Der Sprecher der Organisation „Mission Lifeline“, Axel Steier, rechnet mit einem Verlust des Schiffes, das einen Wert von etwa 300.000 Euro habe. Das sagte er der Deutschen Presseagentur. Für den Kauf eines neuen Schiffes gebe aber bereits Spendenzusagen. Im vergangenen Jahr hatte die Organisation das Schiff „Lifeline“ verloren, das in Malta beschlagnahmt wurde.

Auch Kapitän Reisch, auf dessen Namen die „Eleonore“ läuft, hält es „nicht für unwahrscheinlich“, dass er sein Schiff nicht mehr zurückbekommt. Es wäre aber völlig falsch, jetzt aufzugeben.

