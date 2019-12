17.12.2019

300 Jugendliche arbeiten an Projekten mit

Auf Recherche in Landsberg waren viele Jugendliche. Herausgekommen ist das Projekt „Landsberg Stories“.

In den „Landsberg Stories“ wird gezeigt, was sie in Landsberg recherchiert haben

Futuristische Mobilitätskonzepte für die Stadt Landsberg, Brückenbau für den Lech, persönliche Geschichten von Landsbergern, die ihre Wurzel in anderen Ländern haben, Auseinandersetzungen mit dem Thema Heimat und eine bedeutende historische Fotografie: Die Ausstellung „Landsberg Stories“ zeigt einen Querschnitt der Ergebnisse der mehrjährigen Jugendmaßnahme „Türkenmariandl“, die der Landsberger Kulturverein „dieKunstBauStelle“ seit 2014 durchführt. Die Ausstellung wird ab 20. Dezember in der Säulenhalle zu sehen sein, eine Vernissage findet am 19. Dezember ab 19 Uhr statt.

Mehr als 20 Workshop-Reihen haben laut Pressemitteilung stattgefunden. Landsberger Jugendliche haben recherchiert, fotografiert und auch – wie in den vergangenen Projekten – eigene Visionen zur Zukunft der Stadt entwickelt. Die außerschulischen Projekte wurden zusammen mit dem Bündnispartner Mittelschule Landsberg umgesetzt. „Für viele Jugendliche bedeutet es Selbstvertrauen zu gewinnen, wenn sie etwa bei Umfragen auf der Straße mit der Landsberger Bevölkerung auch schwierige und komplexe Themen ansprechen“, sagt Wolfgang Hauck, Leiter des Vereins dieKunstBauStelle und Initiator der Projekte.

Die Ausstellung umfasst mehr als 40 Objekte. Die Jugendlichen unternahmen Exkursionen und suchten nach Relikten, Dokumenten und Nachfahren. Aber auch eigene Ideen und Visionen für die Zukunft der Stadt Landsberg wurden entwickelt. Ganz besonders spannend wird es laut den Ausstellungsmachern, wenn am Jahrestag der Entlassung Adolf Hitlers aus der Festungshaft in Landsberg dies über eine historische Fotografie thematisiert wird. Zu diesem Bild wird es innerhalb der Ausstellung eine besondere Abteilung geben. Insgesamt haben ungefähr 300 Jugendliche an den ganz unterschiedlichen Projekten teilgenommen.

„Es freut mich, dass das Format erst gemeinsam mit den Jugendlichen erarbeitet wurde“, betont Wolfgang Hauck. „Dadurch sind viele neue Ideen entstanden, und das Projekt hat sich fortlaufend weiterentwickelt. Durch die Ausstellung bekommen die Jugendlichen nun auch eine öffentliche Anerkennung für ihren Einsatz.“ „Die Zusammenarbeit mit dem Verein dieKunstBaustelle ermöglicht unserer Schule seit vielen Jahren eine Ausweitung des Bildungsangebotes im kulturellen und künstlerischen Bereich“, fügt Christian Karlstetter, Schulleiter der Landsberger Mittelschule, hinzu. (lt)

Die Ausstellung ist von 20. Dezember bis 7. Januar täglich von 14 bis 18 Uhr – außer am 24. und 31. Dezember sowie am 1. Januar – geöffnet.

