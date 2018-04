20:49 Uhr

342 Einsätze bei der Feuerwehr Riederau

Moderne Technik wichtig, aber auch der Umgang mit Brecheisen und Säge. Die neuen Aufgaben der Feuerwehr

„Ihr seid´s guat beieinand“, mit diesen Worten lobte Vize-Bürgermeister Peter Fastl die Freiwillige Feuerwehr Riederau anlässlich der Jahresversammlung im Feuerwehrhaus. So gut, dass die Wehr sogar über einen Anbau nachdenken muss, um den zahlreichen weiblichen Aktiven und Vereinsmitgliedern eigene Sanitärräume bieten zu können.

Zahlreiche Übungsstunden

Das Dankeschön von Kommandant Michael Vogl galt dem Verein, aber insbesondere auch den derzeit 45 Aktiven, davon sieben Frauen, „die ihre Zeit für das Gemeinwohl opfern“. Er berichtete, dass sich die Einsätze bei Kleinbränden, auslaufendem Treibstoff, Ölspuren, Wohnungsöffnungen, Sturmschäden, einen Unfall mit einem Schienenfahrzeug, Wasserschäden, Fehlalarme und sonstigen Hilfeleistungen auf 342 Einsatzstunden summiert hätten. „Zuzüglich der zahlreichen Übungsstunden“, wie er sagte.

Auch die Jugend macht mit

Stolz ist die Riederauer Feuerwehr auch auf ihre Jugend: Wie Jugendwart Josef Vetterl ausführte, werden derzeit sieben Kinder und Jugendliche bei der Ortsfeuerwehr ausgebildet. Gemeinsam lernen sie, wie eine Feuerwehr organisiert wird, sie üben den Umgang mit Löschgeräten, werden in Fahrzeugkunde geschult und haben viel Spaß miteinander. Außerdem, so der Jugendwart, helfen die Jugendlichen tatkräftig beim Dorffest, beim Töpfermarkt und beim Weihnachtsmarkt mit und kamen so im vergangenen Jahr auf 221 Stunden inklusive Übungen.

Neue Fortbildungsmöglichkeiten in Landsberg

Kreisbranddirektor Robert Waldhauser lud die Anwesenden zu Fortbildungen nach Landsberg ein, und schilderte neue Möglichkeiten, die sich bald durch das im Entstehen befindliche Feuerwehr-Ausbildungszentrum in Landsberg bieten sollen. Allerdings sei „die moderne Technik nicht alles“, wichtig sei bei der Feuerwehr bis heute auch der handwerklich gekonnte Umgang mit Brecheisen und Säge.

Auch der Feuerwehrverein ist für das kommende Jahr aktiv, wie Vorsitzender Johann Vetterl sage, seien seitens des Vereins schon Termine festgezurrt worden, bei denen man sich über Unterstützung freue: So soll es am 23. Juni wieder eine Fußball-Ortsmeisterschaft geben, am 21. Juli wird das Dorffest gefeiert, für den 27. Oktober ist ein Helferfest geplant und am 29. Dezember beschließt das Jahresabschlussfest den Veranstaltungsreigen.

