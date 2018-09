vor 35 Min.

35 Jahre Treffpunkt und Boutique

Im Point berät Sabine Eck ihre Kundinnen in Sachen Mode

Landsberg Die Damenboutique Point von Sabine Eck gibt es seit 35 Jahren in Landsberg. Am vergangenen Wochenende wurde am Georg-Hellmair-Platz gefeiert.

Den Grundstein für das Point legte Lotte Eck 1983. „Der Name des Geschäftes sollte ausdrücken, was meine Mutter sich damals mit der Eröffnung wünschte“, erläutert die heutige Inhaberin. „Ein Treffpunkt sollte es sein, wo sich nette Menschen begegnen, miteinander reden, zuhören und sich über die neuesten Modetrends informieren.“

Zwar hat sich die Mode im Laufe der Zeit immer wieder geändert, dem Motto ihrer Mutter ist Sabine Eck treu geblieben. Das Geschäft übernahm sie 1994 mit dem Umzug in die Ludwigstraße. Auch ihr sei es wichtig, ihren Kundinnen das Gefühl zu vermitteln, willkommen zu sein, sich gut beraten zu fühlen und in einer freundlichen Umgebung einkaufen zu können.

Daran hat sich auch mit dem erneuten Umzug an den Georg-Hellmair-Platz nichts geändert. „Hier haben wir einen kleinen, heimeligen Laden, in dem das Arbeiten jeden Tag Spaß macht“, schwärmt Sabine Eck. Und auch Gretelchen, der viereinhalbjährige Labradudel fühle sich am Hellmair-Platz rundum wohl. Der Jubiläumstag habe ihr gezeigt, dass im Laufe der Jahre vieles in der Vergangenheit richtig gemacht worden sei. „Und er hat mich motiviert, weiter für meine Kundinnen da zu sein“, freut sich Eck über den großen Zulauf am vergangenen Samstag.

Für sie und ihre Mitarbeiterin Babsi Míchalke sei das Fest wie ein Zusammentreffen zwischen „alten“ Stammkunden und „neu Dazugekommenen“ gewesen. „Eigentlich war es wie immer“, lacht die Inhaberin. „Ich bin so stolz, mittlerweile Mütter und Töchter gleichermaßen zu meinen Kunden zählen zu dürfen.“

Nicht fehlen durfte an diesem Tag natürlich auch die Geschäftsgründerin, Lotte Eck. Sie ist bis heute dem Point eng verbunden und steht, mit ihrem Mann Karlheinz, der Tochter in vielen Dingen mit Rat und Tat zur Seite. (vang)

