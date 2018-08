vor 34 Min.

36-Jährige schläft in Reichling am Steuer ein: Unfall

Eine 36-Jährige schlief am Steuer ihres Autos ein und prallte in Reichling gegen ein Garagentor.

Bei der Heimfahrt von der Nachschicht packt sie der Sekundenschlaf. Die Folge ist ein Gesamtschaden von 30.000 Euro.

Schock am frühen Morgen: Eine 36-jährige Autofahrerin aus dem südlichen Landkreis ist am Steuer ihres Autos eingeschlafen und verursachte einen hohen Unfallschaden.

Danz Ganze passierte laut Polizeibericht am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr.

Sie fuhr in einer Kurve geradeaus weiter

Die 36-Jährige fuhr in einer leichten Linkskurve mit Gefälle in Reichling geradeaus weiter und prallte dort gegen ein Gartentor. Grund für den Unfall war offensichtlich ein Sekundenschlaf nach der Nachtschicht.

Die Fahrerin verletzte sich am Bein

Die Fahrerin verletzte sich leicht am rechten Bein, an dem Gartentor und Zaun entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro, an dem Pkw ein weiterer Schaden von ebenfalls rund 15.000 Euro.

