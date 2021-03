3C-Carbon spart CO2

Unternehmen setzt auf Fotovoltaik

Die 3C-Carbon Group aus Landsberg hat in den vergangenen Wochen auf drei neuen Produktionshallen im stetig wachsenden Technologiepark Lechrain insgesamt 852 Fotovoltaik-Module installiert und angeschlossen.

„Umweltschutz und Klimaneutralität sind zwei hohe Prioritäten für 3C“, sagt CEO Karsten Jerschke. „In dem Maße, in dem wir weiter sowohl organisch als auch durch Übernahmen wachsen, entwickeln wir die Unternehmensgruppe konsequent auch in diesen Bereichen weiter.“ In einem ersten Schritt seien Module mit einer Nennleistung von 500 Kilowattpeak projektiert, von denen 300 bereits installiert und in Betrieb seien.

Bis zum Herbst wird die 3C-Carbon Group laut Pressemeldung den Umfang der Stromerzeugung aus Fotovoltaik weiter vergrößern. Auf den gerade im Bau befindlichen neuen Produktionshallen würden Module mit weiteren 500 Kilowattpeak installiert, sodass bis zum Ende des Jahres die Solarnutzung etwa ein Megawatt Spitzenleistungsbedarf abdecken kann. Insgesamt könne damit der CO2-Ausstoß um rund 500 Tonnen jährlich reduziert werden.

Die 3C-Carbon Group AG ist eine mit Hauptsitz in Landsberg ansässige Unternehmensgruppe. Das zentrale Augenmerk liegt auf der Entwicklung, Produktion und serienbegleitenden Umsetzung von Hochtechnologieanwendungen aus modernen Leichtbaumaterialien. Hinzu kommen Handels- und Gastronomie-Aktivitäten. (lt)