Neues Toilettengebäude am Landsberger Bahnhof ist in Betrieb

Die Stadt Landsberg hat das neue, öffentliche Toilettengebäude am Bahnhof in Betrieb genommen. Die Stadt investierte rund 400.000 Euro, davon entfielen etwa 270.000 Euro auf die Toilettenanlage selbst, die übrigen Kosten entstanden für Fundament, Erschließung und Außenanlagen, heißt es in einer Pressemeldung.

Bis Anfang 2021 konnte die frühere Toilette im Bahnhofsgebäude öffentlich genutzt werden. Auf Wunsch des damaligen Gebäudeeigentümers wurde die bestehende Vereinbarung mit der Stadt jedoch gekündigt. Die Situation ohne öffentlich zugängliche Toilette war vor allem für Busfahrer, Taxifahrer, Seniorinnen und Senioren sowie Fahrgäste von Bus und Bahn schwierig. Um die Aufenthaltsqualität rund um den Bahnhof zu verbessern, entschied sich die Stadt für eine moderne Toilettenanlage nach dem Vorbild der bereits bewährten Anlage an der Waitzinger Wiese.

Neben der neuen Toilettenanlage befindet sich ein Trinkwasserbrunnen

Die neue, selbstreinigende und kostenfrei nutzbare Toilettenanlage befindet sich auf der Fläche zwischen dem Bahnsteig und dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Sie besteht aus einem barrierefreien Toilettenraum mit automatischer Sitzbrillenreinigung und einem klappbaren Babywickeltisch, einem separaten Urinalraum sowie einem zentral gelegenen Technikraum. Für zusätzliche Hygiene sorgt eine Hochdruckfußbodenreinigung, die nach jeder Nutzung automatisch durchgeführt wird. Direkt am Gebäude befindet sich ein ganzjährig nutzbarer Trinkwasserbrunnen.

Die rund 35 Tonnen schwere Anlage wurde als vorgefertigtes Bauelement mit einem Kran aufgestellt. Diese modulare Bauweise ermöglichte laut Pressemeldung eine kurze Bauzeit vor Ort. Nach der Aufstellung der Anlage wurden die notwendigen technischen Anschlüsse hergestellt und die Außenanlage wiederhergestellt. Auf der hellgrauen Glasfassade ist die Silhouette der Stadt zu sehen. Zusätzlich wird der Außenbereich noch begrünt, und es ist die Aufstellung einer Sitzbank vorgesehen. Auch das Dach wurde begrünt. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl betont: „Mit der neuen Toilettenanlage kommen wir einem langjährigen und vielfach geäußerten Wunsch zahlreicher Pendler und insbesondere unserer Seniorinnen und Senioren nach.“ (AZ)