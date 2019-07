vor 43 Min.

44 junge Leute sind jetzt Landwirte

Einer der Jahrgangsbesten kommt aus Oberbergen. So läuft die Ausbildung ab

Bei einer Feier in Türkenfeld sind vor zahlreichen Ehrengästen, Prüfungsausschussmitgliedern, Eltern und Ausbildern 44 Landwirte freigesprochen worden. Sie absolvierten laut Pressemitteilung des Amtes für Ernährung-, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck ihre Ausbildung in den Landkreisen Dachau, Fürstenfeldbruck und Landsberg.

23 der Absolventen haben eine duale Berufsausbildung zum Landwirt absolviert. Diese setzt sich im Regelfall zusammen aus dem Berufsgrundschuljahr und zwei betrieblichen Lehrjahren. Beim Berufsgrundschuljahr handelt es sich um eine Vollzeitschule mit Lehrgängen zur Landtechnik und Tierhaltung, in denen die wichtigsten Grundlagen vermittelt werden. Im Anschluss folgen zwei Lehrjahre in anerkannten Ausbildungsbetrieben mit einem Berufsschultag pro Woche. Die anderen 21 Absolventen haben einen außerlandwirtschaftlichen Beruf und sich in Abend- und Wochenblöcken in die Materie eingearbeitet. Angeboten wird das gefragte Bildungsprogramm Landwirt (BiLa-Kurs) vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und dauert etwa zwei Jahre.

Im Rahmen der Freisprechungsfeier gestatteten die Absolventen Theresa Eichenseer aus der Oberpfalz, die ihre Ausbildung am Staatsgut in Achselschwang absolvierte, und Eugen Hemberger aus Starnberg den Zuhörern einen erfrischenden Einblick in ihre persönliche Situation, ihren Werdegang und die weiteren Zukunftspläne.

Jahrgangsbeste ist Bianca Strobl aus Rudelzhofen (bei Dachau) mit einem Notendurchschnitt von 1,07. Ihr folgen Theresa Eichenseer aus der Oberpfalz mit 1,54 und Johannes Schmid aus Markt Indersdorf mit 1,69. Viertbester und damit Bester aus dem Landkreis Landsberg ist in diesem Jahr Thomas Doll aus Oberbergen mit 1,84. (lt)

