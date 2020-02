13:11 Uhr

58-jährige Frau wird von Baumstamm eingeklemmt

Im Klinikum endete am Sonntagvormittag der Spaziergang einer 58-Jährigen in Landsberg. Ihr wurde ein Sturmschaden zum Verhängnis.

Mit leichten Verletzungen endete der Spaziergang einer 58-Jährigen am Sonntagvormittag in Landsberg. Die Frau war alleine auf einem Feldweg westlich der Epfenhauser Straße unterwegs. Als sie an eine Stelle kam, an der ein Baum quer über dem Weg lag, verließ sie den Feldweg und trat dabei auf sogenanntes „Totholz“. Dieser Stamm kam in der Folge ins Rollen. Die Frau stürzte und wurde von dem Stamm so überrollt, dass ihre Beine eingeklemmt wurden und sie sich nicht mehr selber befreien konnte. Zum Verhängnis wurde ihr laut Polizei, dass sich an der Stelle ein Hang mit 60 Prozent Steigung befindet.

Der Ehemann verständigt die Rettungskräfte

Die Landsbergerin konnte ihren Ehemann telefonisch verständigen, der dann den Notruf wählte. Die eintreffenden Rettungskräfte befreiten die 58-Jährige, die mit leichten Verletzungen ins Klinikum gebracht wurde. Beim Baumstamm, der auf dem Weg lag, handelt es sich laut Polizei um einen „offensichtlich bislang unbekannten Sturmschaden.“ (lt)

Themen folgen