Altlandrat Erwin Filser und seine Frau Christa feiern diamantene Hochzeit

„30 Jahre unserer gemeinsamen Zeit waren politisch geprägt, aber die anderen 30 Jahre waren die schöneren“ resümiert Altlandrat Erwin Filser seine 60-jährige Ehe. Mit einer Dankmesse in der Pfarrkirche Apfeldorf und kleinem Familienfest feierten Christa und Erwin Filser ihre diamantene Hochzeit.

Christa ist in Apfeldorf geboren. Da ihre Mutter mit einem Soldaten verheiratet war, ging die Familie jedoch in den 1950er Jahren in die Heimat des Vaters nach Bochum. So kam Christa nur noch in den Ferien zum Besuch ihrer Oma nach Apfeldorf. Doch das genügte, um den jungen Erwin Filser kennen und lieben zu lernen. Am 28. August 1965 wurde Hochzeit gefeiert. Der Tag begann um 9 Uhr mit dem Standesamt beim Onkel und Bürgermeister Karl Geiger, anschließend Weißwurstessen im Gasthaus Schwaller, dann ging es zur kirchlichen Hochzeit in die Pfarrkirche und zurück zum Schwaller für die weltliche Feier. „Abends haben uns die Apfeldorfer Eishockeyler und die Schongauer Fußballer überrascht, so wurde es ein ausgelassenes Fest“, erinnert sich Erwin Filser, denn in beiden Mannschaften war er damals erfolgreicher Sportler. Das junge Paar ist zusammen mit der Oma in ihr neu gebautes Haus am Apfeldorfer Schelmengraben eingezogen, doch waren nur Bad, Küche und Wohnraum fertig. Nach und nach wurde das Haus fertiggebaut und alsbald folgten die Kinder Ralf, Heike und Heidi.

Erwin Filser war lange politisch im Landkreis Landsberg engagiert

Erwin Filser machte ursprünglich eine kaufmännische Ausbildung in der Papierfabrik, wechselte dann aber ins Landratsamt Schongau und absolvierte die Beamtenlaufbahn. Mit der Gebietsreform 1972 kam er ins Landratsamt Landsberg und wurde zugleich im Alter von 32 Jahren ehrenamtlicher Bürgermeister von Apfeldorf. 1984 wurde er zum Landrat des Landkreises Landsberg gewählt, was er bis 2002 ausführte. Nebenbei war er fast 30 Jahre im Bezirkstag. Seine Frau Christa hat ihm in diesen 30 intensiven politischen Jahren immer den Rücken freigehalten und ihn bei zahlreichen öffentlichen Terminen begleitet. „Es gab viele Abende, an denen ich mit einem dicken Hals heimkam und dann froh war, wenn ich noch ein paar Worte mit meiner Frau reden konnte, so war es am nächsten Tag schon nicht mehr so schlimm“, erinnert sich der Altlandrat.

In seinem Un-Ruhestand engagierte sich der Apfeldorfer 24 Jahre in der Kirchenverwaltung und hat vom Pfarrhof, über Kirche, Haldenkapelle bis hin zur Orgel alles renoviert. Heute ist dem Paar die Familie das Wichtigste, zu der inzwischen auch vier Enkel und ein Urenkel gehören. Leider stellen sich mit dem Alter auch gesundheitliche Einschränkungen ein, doch Erwin und Christa halten fest zusammen. „Wir haben 60 Jahre eine gute Ehe geführt, ja zueinander gesagt und dazu stehen wir auch in schwieriger werdenden Zeiten“, blickt Erwin Filser zuversichtlich auf ihren weiteren Weg.