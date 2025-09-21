Icon Menü
6000 Euro Sachschaden bei Vorfahrtsunfall in Landsberg

Landsberg

Sachschaden bei Vorfahrtsunfall im Landsberger Westen

Ein junger Autofahrer übersieht einen anderen Wagen. Danach kommt es zum Zusammenstoß.
    • |
    • |
    • |
    Rund 6000 Euro Sachschaden sind bei Vorfahrtsunfall in Landsberg entstanden.
    Rund 6000 Euro Sachschaden sind bei Vorfahrtsunfall in Landsberg entstanden. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (Symbolbild)

    Am Samstagmorgen ereignete sich in Landsberg in der Augsburger Straße an der Einmündung zur Iglinger Straße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.

    Wie die Polizei meldet, fuhr ein 18-jähriger Landsberger mit seinem Fahrzeug von der Iglinger Straße nach rechts in die Augsburger Straße ein. Dabei übersah er einen 38-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Fuchstal, der auf der Augsburger Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von etwa 6000 Euro entstand. (AZ)

