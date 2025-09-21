Sachschaden bei Vorfahrtsunfall im Landsberger Westen

Am Samstagmorgen ereignete sich in Landsberg in der Augsburger Straße an der Einmündung zur Iglinger Straße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.
Wie die Polizei meldet, fuhr ein 18-jähriger Landsberger mit seinem Fahrzeug von der Iglinger Straße nach rechts in die Augsburger Straße ein. Dabei übersah er einen 38-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Fuchstal, der auf der Augsburger Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von etwa 6000 Euro entstand. (AZ)
