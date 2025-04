63-jähriger Autofahrer ist in Rott betrunken unterwegs

An mehrere Stellen führte die Polizei Dießen am Sonntagabend Geschwindigkeitskontrollen durch. Um 22.28 Uhr fuhr ein 63-jähriger Autofahrer auf der Landsberger Straße in Rott zu schnell. Bei der anschließende Kontrolle bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes vor Ort sicher und ordnete eine Blutabnahme an. Neben dem Bußgeldverfahren wegen der überhöhten Geschwindigkeit erwartet den 63-Jährigen nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

