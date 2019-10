12:30 Uhr

700.000 Euro Schaden bei Brand eines Einfamilienhauses

Plus Eine 79-Jährige wird durch Rauchmelder auf ein Feuer in ihrem Haus aufmerksam. Was die Ursache für den Brand in Herrsching war.

Das Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in Herrsching ist in der Nacht auf Donnerstag in Brand geraten. Die 79-jährige Bewohnerin wurde laut Polizei selbst durch Rauchmelder gegen 3 Uhr auf den Brand aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Die Polizei sucht nach der Ursache.

Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte wurde das ganze Haus in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 700.000 Euro geschätzt. Die Hausbewohnerin konnte selbst das Haus verlassen und blieb unverletzt. Es war wohl ein technischer Defekt Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen erscheint ein technischer Defekt als Ursache in Frage zu kommen. Die am Donnerstagvormittag durchgeführten Überprüfungen erstreckten sich insbesondere auf die im ersten Stock installierten Stromleitungen. Aktuell durchgeführte Spenglerarbeiten am Dachgeschoss des Hauses ergaben bislang keinen Zusammenhang mit dem Brandausbruch.

