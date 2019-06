vor 17 Min.

72-Jährige stirbt nach Badeunfall am Weßlinger See

Bei einem Badeunfall am Weßlinger See ist eine Münchnerin am Freitag gestorben.

Bei einem Badeunfall ist eine 72-Jährige am Weßlinger See (Landkreis Starnberg) gestorben. Zwei Zeuginnen und der Rettungsdienst hatten versucht, die Frau wiederzubeleben.

Eine 72-jährige Münchnerin ist am Freitagvormittag bei einem Badeunfall am Weßlinger See gestorben. Die Rentnerin war am Ostufer des Sees baden gegangen. Gegen 8.40 Uhr bemerkten zwei Zeuginnen die Frau, die regungslos in Ufernähe im Wasser trieb. Die Zeuginnen brachten sie an Land und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Diese wurden vom alarmierten Rettungsdienst fortgesetzt und die Frau noch in eine Klinik eingeliefert, wo sie jedoch noch am Vormittag gestorben ist. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod der Frau bestehen laut Polizei Starnberg nicht. Eine Entscheidung der zuständigen Staatsanwaltschaft über die Anordnung einer Obduktion steht noch aus. (lt)

