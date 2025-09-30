Icon Menü
72-Jährige aus dem Landkreis Landsberg fällt auf Betrüger rein

Landsberg

Seniorin wird Opfer von Betrügern

Die Frau aus dem südlichen Landkreis Landsberg erwirbt Paysafe-Karten. So verliert sie 700 Euro.
    • |
    • |
    • |
    Via Facebook wurde eine Seniorin aus dem Landkreis Landsberg von Betrügern kontaktiert.
    Via Facebook wurde eine Seniorin aus dem Landkreis Landsberg von Betrügern kontaktiert. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Symbolbild)

    Am Dienstagvormittag ist eine 72-Jährigen aus dem südlichen Landkreis Landsberg Opfer von Betrügern geworden. Dabei verlor die Frau 700 Euro.

    Laut Polizei nahm ein bislang unbekannter Täter via Facebook Kontakt mit der Geschädigten auf und stellte einen Geldgewinn in Höhe von 200.000 Euro in Aussicht. Als Voraussetzung für die Auszahlung des angeblichen Gewinns wurde der Kauf von sogenannten Paysafe-Karten im Wert von 700 Euro genannt.

    Eine Paysafe-Karte ist eine Zahlungsmethode, mit der online bezahlt werden kann, ohne ein Bankkonto oder eine Kreditkarte zu benötigen, teilt die Polizei mit. Es wird ein Gutschein mit einem 16-stelligen Code erworben, welcher im Anschluss bei Online-Händlern eingeben werden kann, um Einkäufe zu tätigen. Dies ermöglicht sichere und anonyme Transaktionen, da keine persönlichen Finanzdaten preisgegeben werden müssen. 

    Die Betrüger wollen noch mehr Geld

    Die Geschädigte kaufte die Karten und gab die Codes an den Facebook-Kontakt weiter. Nachdem die Codes übermittelt wurden, kam es zu einer weiteren Forderung von weiteren Kartencodes im Wert von 2000 Euro. Zu einem erneuten Kauf beziehungsweise einer Übermittlung kam es laut Polizei nicht mehr.

    Die Polizei bittet um Vorsicht beim Umgang mit Gewinnversprechen. Weiterhin werden Mitarbeiter des Einzelhandels um Aufmerksamkeit gebeten: Sollten, gerade von älteren Personen, Paysafe-Karten im größeren Umfang verlangt werden, sollte der Zweck des Kaufs hinterfragt oder im Zweifelsfall die Polizei verständigt werden. (AZ)

