75 Jahre: Die CSU Landsberg feiert mit Ministerpräsident Söder

Plus Der Kreisverband und der Ortsverband der CSU wurden im Herbst 1945 gegründet. Die Jubiläumsgala ist schon jetzt.

Bis zu den eigentlichen 75. Jahrestagen der Gründung der CSU in Landkreis und Stadt Landsberg sind es zwar noch einige Monate hin, gefeiert wird aber jetzt schon mal: Und dazu kommt am Montag, 17. Februar, auch Ministerpräsident Markus Söder nach Landsberg.

Die Geburtsstunde der CSU als Partei schlug am 12. September 1945 – vier Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Schon wenige Wochen später organisierte sie sich auch im Landkreis Landsberg, informiert eine Pressemitteilung: Am 28. Oktober 1945 wurde unter dem Vorsitz des Uttinger Kaufmanns und späteren Landtagsabgeordneten Franz Michel der Kreisverband gegründet, am 19. Dezember folgte der CSU-Ortsverband Landsberg mit dem Kaufmann Josef Rainer als Vorsitzendem.

Seit 1945 steht immer ein CSU-Mann an der Landkreisspitze

Bei den ersten Landtagswahlen Ende 1946 etablierte sich die CSU auch im Landkreis rasch als führende Kraft. Stets gewann die CSU im Raum Landsberg bei Landtagswahlen seither die Direktmandate. Alle seit 1945 amtierenden Landräte waren beziehungsweise sind Mitglieder der CSU. Nicht ganz so eindeutig entwickelten sich hingegen die politischen Verhältnisse in der Stadt Landsberg. Seit 1945 bislang stellte sie in der Stadt nur 29 Jahre lang den Oberbürgermeister, aber doch länger als jede andere Partei.

Prägende Persönlichkeiten der CSU im Landkreis waren und sind unter anderem Richard Jaeger, der 31 Jahre dem Bundestag angehörte, Thomas Goppel, der nach 44 Jahren 2018 als dienstältester Abgeordneter Deutschlands aus dem Landtag ausschied, der von 1958 bis 1984 tätige Landrat Bernhard Müller-Hahl oder Hanns Hamberger, der 18 Jahre Oberbürgermeister in Landsberg war.

Die 75-Jahr-Feier der CSU findet am Montag, 17. Februar, im Stadttheater statt. Nach einem Sektempfang ist ab 19 Uhr eine Jubiläumsgala geplant. Dazu wird auch Ministerpräsident und Parteivorsitzender Markus Söder erwartet.