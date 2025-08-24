Icon Menü
75-Jähriger beleidigt Polizisten während der Unfallaufnahme

Ein 75-Jähriger beleidigt einen Polizeibeamten während der Unfallaufnahme in Landsberg. Es gibt mehr als 30 Zeugen. Den Mann erwartet deswegen ein Verfahren.
    Ein 75-Jähriger beleidigt einen Polizeibeamten während der Unfallaufnahme in Landsberg
    Ein 75-Jähriger beleidigt einen Polizeibeamten während der Unfallaufnahme in Landsberg Foto: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

    Am Samstag nahmen Beamte der Polizei Landsberg gegen 21.15 Uhr in der Vorderen Mühlgasse einen Unfall auf. Während ein Beamter Fotos der beteiligten Fahrzeuge fertigte, betitelte der 75-jährige Unfallverursacher den Beamten mit „du Arsch“. Es befanden sich aufgrund der italienischen Nacht rund 30 Personen am Tatort, die die Beleidigung mit anhörten. Gegen den 75-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Beleidigung eingeleitet. (AZ)

