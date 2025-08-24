75-Jähriger beleidigt Polizisten während der Unfallaufnahme

Am Samstag nahmen Beamte der Polizei Landsberg gegen 21.15 Uhr in der Vorderen Mühlgasse einen Unfall auf. Während ein Beamter Fotos der beteiligten Fahrzeuge fertigte, betitelte der 75-jährige Unfallverursacher den Beamten mit „du Arsch“. Es befanden sich aufgrund der italienischen Nacht rund 30 Personen am Tatort, die die Beleidigung mit anhörten. Gegen den 75-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Beleidigung eingeleitet. (AZ)
Landsberg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden