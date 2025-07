87-Jährige verletzt sich bei Zusammenstoß an einer Kreuzung

Bei einem Unfall auf der Kreuzung der Kreisstraßen LL24 und LL6 ist am Freitagvormittag bei Windach eine 87-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 11.20 Uhr mit ihrem Wagen in östlicher Richtung und übersah laut Polizeibericht an der Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autofahrers, der einen Anhänger zog. Trotz eines Ausweichmanövers stießen beide Fahrzeuge zusammen. Dabei überfuhr das Gespann eine Verkehrsinsel, während der Wagen der Seniorin im Grünstreifen zum Stehen kam. Die 87-Jährige kam leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der andere Fahrer blieb unverletzt. An beiden Autos entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro. Abschleppdienste mussten die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge bergen. (AZ)

