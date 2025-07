Sachschaden bei Vorfahrtsunfall in Landsberg

Am Montag, gegen 9.35 Uhr, wollte eine 83-jährige Landsbergerin mit ihrem Auto in Landsberg von der Richthofenstraße nach links in die Schwaighofstraße einbiegen. Dabei übersah sie jedoch einen von rechts kommenden Wagen eines 79-Jährigen aus Landsberg, teilt die Polizei mit. Beim Zusammenstoß blieben die Fahrenden unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro. (AZ)

