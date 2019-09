12:50 Uhr

A8: Raser kracht in Wohnmobil von Landsberger Ehepaar

Die Fahrt in den Urlaub hat für ein Ehepaar aus dem Landkreis Landsberg am Sonntag auf der A8 ein jähes Ende genommen. Ein betrunkener Raser krachte mit hoher Geschwindigkeit in das Wohnmobil der Landsberger. Wie durch ein Wunder wurden alle Beteiligten nur leicht verletzt.

Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen mitteilt, fiel ein 23-jähriger Autofahrer aus Traunreut (Landkreis Traunstein) auf der A8 bei München-Ramersdorf in Richtung Salzburg anderen Verkehrsteilnehmern durch Drängeln und Schlangenlinienfahren auf. Der Fahrer, der mittlerweile mit über 200 Stundenkilometern unterwegs war, übersah laut Polizei, dass sich am Autobahnkreuz München-Süd der Verkehr gestaut hatte.

Der 23-Jährige rammte nahezu ungebremst ein Wohnmobil aus Landsberg, dessen 53- und 45-jährige Insassen auf dem Weg in den Urlaub waren. Durch den Aufprall wurde das Wohnmobil in einen angrenzenden Wald geschleudert. Sowohl der Unfallfahrer als auch die Landsbergerin im Wohnmobil wurden leicht verletzt. Wie sich herausstellte, hatte der Autofahrer mehr als zwei Promille. (lt)

