11:51 Uhr

A96: Auffahrten werden gesperrt

Die auf der A96 geplanten Arbeiten zwischen Landsberg und Greifenberg können nicht wie geplant stattfinden. Jetzt gibt es einen neuen Fahrplan. Zwei Auffahrten werden gesperrt.

Weil das Wetter nicht mitspielte, wird sich der zeitliche Ablauf der momentanen Asphaltarbeiten auf der A96 zwischen Landsberg-Ost und Greifenberg ändern. Deshalb werden nächste Woche die Anschlussstellen Windach und Schöffelding teilweise gesperrt.

Wie die Autobahndirektion Südbayern, ( Kempten) mitteilt, musste der Zeitplan aufgrund der Witterung geändert werden. Laut Baudirektor Tobias Ehrmann sei es dafür notwendig, in Fahrtrichtung Lindau die Anschlussstelle Windach von Dienstag, 7. Juli, 21 Uhr, bis Mittwoch, 8. Juli, 6 Uhr, zu sperren. Die Anschlussstelle Schöffelding ist dann von Mittwoch, 8. Juli, 21 Uhr, bis Donnerstag, 9. Juli, 6 Uhr, nicht befahrbar. Der letzte Abschnitt in Fahrtrichtung München wird von Donnerstag bis Freitag nächster Woche hergestellt. Daher ist vorgesehen, die Anschlussstelle Windach von Donnerstag, 9. Juli, 19.30 Uhr, bis Freitag, 10. Juli, 5 Uhr, in Fahrtrichtung München komplett zu sperren.

Da die Arbeiten nur bei warmem und trockenem Wetter durchgeführt werden können, sind weitere kurzfristige Verschiebungen nicht auszuschließen. (lt)

